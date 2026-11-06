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網友問急用錢「0050、台積電、聯發科」先賣誰？ 留言一面倒點名它
台股今（6）日面臨史詩級崩跌，由於跌幅改寫史上盤中最大跌點紀錄，讓不少股民心焦，也讓投資人面臨資金調度問題。有網友在Threads發文詢問，若臨時需要用錢，手中持有的元大台灣50（0050）、台積電（2330）零股及聯發科（2454）零股，究竟應該先賣掉哪一檔？貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直接點名聯發科優先。
原PO以「如果需要用錢，0050、台積電零股、聯發科零股，要先丟什麼？」詢問網友意見，希望從三檔持股中選出優先處理出清的標的。
從留言來看，網友最多建議聯發科可先行出清，紛紛表示：「聯發科愈賠愈多，除非你均價3000多，聯發科要去追台積電了」、「賣…賠賺比較少的？迫切就發哥了」、「聯發科，台積電能不動就不動。」
也有部分網友建議「通通丟」、「全丟，不然賠更多」，認為市場行情不佳，與其繼續持有，不如先降低風險立即停損，避免虧損繼續擴大。少數網友則點名「0050」，台積電則是最少網友推薦應先處理的標的。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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