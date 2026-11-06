暴跌變另類極光！網友苦笑：冰島看極光花15萬元 台股極光噴150萬元

台股今（6）日遭美股科技股重挫衝擊，盤中一度狂瀉3737點，最低下探3萬7837點，不僅失守4萬點及年線，更改寫台股史上盤中最大跌點紀錄。不少投資人看著帳面虧損，自嘲近期因「台股極光」屢現，真的跌到欲哭無淚。

有股民在Threads表示，當初花了15萬元到冰島看極光，沒想到投資台股後，帳面虧損竟高達150萬元，忍不住自嘲：「當初去冰島看極光花了15萬，台股極光花了快150萬。」一番話引發不少股民含淚共鳴。

貼文曝光後，網友紛紛分享自己的「極光慘況」，有人也表示當初花20萬元到芬蘭看極光，如今台股卻讓他虧了近300萬元。也有網友苦笑稱原本計畫去北海道，最後變成北海岸，甚至有人將奧地利行程改成苗栗，「行李還收嗎？」不少人還曝光自己手機裡現有的「極綠光」畫面，有網友見圖笑稱：「這應該是80年代的單色螢幕對吧！」

還有網友無奈表示，自己一路逢低加碼，沒想到股價除了更低，還有更低，直呼：「我真是發瘋了」。另有網友笑稱，台灣看的極光雖然不用出國，但代價卻比別人貴了至少十倍，讓不少投資人看了又哭又笑，紛紛表示：「不多說了，都是淚」、「謝了台股，讓我不用出國就能看到極光」、「一樣是綠光，冰島讓人終生難忘，台股讓人終生難翻身」；也有人因此覺得：「就該及時行樂，不該理財」、「我看我還是多出國玩好了」、「聽說看完極光之後可以轉運，回來台股就會變盤了呀！」

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