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台股史詩級崩盤之下律師秀紅字「沒有綠」 自曝靠一事交出投資績效

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今天受美國期中選舉美股大跌影響，開盤重挫3700點，盤中稍微收斂。記者曾原信／攝影
台股今天受美國期中選舉美股大跌影響，開盤重挫3700點，盤中稍微收斂。記者曾原信／攝影

台股今（6）日出現史詩級崩跌，大盤指數曾重挫至37,837點，下挫超過3,700點，中午12點的成交量超過1兆元。律師李怡貞於上午近11點時，於臉書發文貼出即時台股總報酬率為紅字1.93%，讓網友見文驚羡，她也自曝靠一事才能交出好的投資績效。

李怡貞表示，面對黑粉嘲笑她「沒錢去高雄買房了吧」，她選擇以投資成果回應，並公開當天的總報酬率，直言「沒有綠」，強調自己一直有認真研究投資，不會因為網路上的酸言酸語而停下腳步。

李怡貞表示，當黑粉在網路上留言、潑髒水時，她則利用閒暇時間進修財經知識，除了閱讀各類財經暢銷書，也會收看國內外財經節目。她也坦言：「人都是會進步的」，過去曾因關稅議題一度虧損300多萬元，如今投資表現則逐漸進步。

李怡貞隨後也在貼文留言下方繼續曝光3分鐘後的總報酬率變紅字1.87%。

貼文曝光後，不少網友留言恭喜，稱讚她即使在今天崩跌一片慘綠中仍維持正報酬，「現在報酬率還是紅的好強！」有網友曝光自己的總報酬率掉了40%左右，「心疼難免，但還想繼續放看看，今天停看聽保守加碼。」釣出李怡貞親回：「正確，撐著！」也有人建議長期投資台股、持續布局0050、VT、VOO及SPY等標的，「明年再看一定帳面更漂亮，股巿就不用去盯了。」

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

律師 李怡貞 報酬率 台股

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