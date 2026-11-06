台股慘遭錯殺！陳龍揭「打下去就是為了買」：民主黨會把AI優勢讓中國嗎

台股遭遇劇烈修正引發市場高度恐慌，分析師陳龍在最新影音內容中直言，當前盤勢的下殺「根本是一場不合理的錯殺」，許多投資人被迫砍在毫無尊嚴的低點。

他強調，這波全球股市重挫的利空核心完全站不住腳，華爾街大資金藉由假利空將行情「打下去的目的，正是為了在低檔買股票」，一旦籌碼換手完畢、大資金接夠了，隨時會迎來報復性大漲。

針對市場引發恐慌的美國期中選舉「藍色狂潮」，以及傳出民主黨議員提議暫停先進AI開發、德州嚴格監管資料中心等消息，陳龍分析，這純粹是選後的政治語言與過度反應。 事實上，德州準州長受訪時已清楚說明「已取得許可的資料中心繼續興建」，規範僅針對未來新建案提出繳稅、不影響民生水電與工會參與等5項合理條件；且民主黨票倉高度集中在加州矽谷與科技從業人員，401K退休帳戶與科技股緊密相連，民主黨絕不可能冒著兩年後總統大選潰敗的風險全面阻擋產業前進，更不可能將AI的戰略發展優勢拱手讓給中國。

陳龍進一步指出，就算美國個別州在審批上拉高門檻，全球對AI算力的實質需求依然強勁，包括韓國、馬來西亞、印度、沙烏地阿拉伯、芬蘭、法國與加拿大等海外基地已準備接棒擴建。

所謂真正的「AI泡沫」是指算力過剩、晶片沒人要，但當前現況是新建資料中心審批變嚴格，反而讓Google、微軟、亞馬遜、Meta等四大CSP巨頭，以及CoreWeave手中已通電運作的既有AI基礎設施更加值錢、成為市場上的稀缺資產。

在匯率方面，陳龍點出近期新台幣呈現「非理性的超貶」，台灣作為淺碟型市場，外匯市場單日交易量若湧入外資單筆逾20億美元的大額匯出，走勢就容易失真，呈現「全亞洲貨幣唯獨台幣單獨重貶」的異常現象，未來一旦情緒平復，新台幣勢必迎來大幅度的升值回補。

對於盤勢何時見底，陳龍提出台股落底止跌的8大訊號，包括外資賣超縮小甚至轉買、新台幣盤中由貶轉升、融資餘額創單日歷史最大減幅、台積電重挫跌停展現極度恐慌、美股費半與那斯達克止跌回穩、美股利空扭轉、國安基金或聯準會釋出救市措施，以及櫃買指數領先轉強且上市櫃漲停家數突破50家。

他表示，目前多項恐慌條件已陸續浮現，手握現貨且具備基本面的投資人切勿在此刻砍倉上當，只要按兵不動熬過「明天過後」，就能迎接隨時可能到來的報復性強彈行情。

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