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台股崩盤勾起惡夢！過來人憶「雷曼風暴」血淚經歷：想工作賺錢也辦不到

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今天受美國期中選舉美股大跌影響，開盤重挫3700點，盤中稍微收斂。記者曾原信／攝影
台股今天受美國期中選舉美股大跌影響，開盤重挫3700點，盤中稍微收斂。記者曾原信／攝影

美股全面崩跌影響，台股今日迎來歷史性的崩盤走勢，開盤後一度暴跌逾3,700點，創盤中最大跌點紀錄，市場一片哀鴻遍野，這也讓網友想起2008年的雷曼兄弟金融風暴，不少人經歷過的人都感嘆「整個社會都是絕望的感覺」。

該名網友在threads上發問，「有人經歷過雷曼兄弟金融風暴那時期，可以分享聽到還有身邊的人的親身經歷嗎？」

有人就分享周遭人的悲慘經驗，「隔壁阿姨把老公200萬退休金贏到3000萬，當時覺得她超神，一個海嘯來3000萬沒了。還賠掉一棟900萬的房子，現在還在租房度日」、「我父親虧了近兩千萬，身邊的人很多都被炒魷魚，賣房產，公司倒閉」。

多數人表示，金融風暴最可怕的不是股市跌，而是許多企業開始放起無薪假，「金融風暴可怕的不是股市跌，是沒有工作的機會，一堆公司放無薪假」、「連沒玩股票的都受影響，消費縮減只剩必需品，百業蕭條、公司沒單、無薪假、裁員四起，畢業享22K方案，導致多年22K沿用，貸款付不出賣房，房市大跌，大家只宅在家」。

面對台股歷史性崩盤，賴清德總統今出席「ITF台灣國際旅展」開幕式，他說，這兩天的金融市場的變化，他想請國人能夠不要恐慌，政府會密切注意每一項變化，同時推出政策，讓整個金融市場也能夠儘早趨於穩定。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

雷曼兄弟 美股 台股 崩盤 金融風暴 無薪假

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