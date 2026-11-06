快訊

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

台股崩跌…金管會將宣布救市措施 限空令最快下午發佈

范冰冰首揭逃漏稅風波善後！親談百家品牌違約賠償 低谷曾萌生退意

聽新聞
0:00 / 0:00

台股盤中狂瀉逾3700點！投資人慘遭套牢 專家揭股災自保3關鍵

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股11月6日盤中一度重挫逾3700點，市場劇烈震盪，投資人應重新檢視持股風險與現金流。記者曾原信／攝影
台股11月6日盤中一度重挫逾3700點，市場劇烈震盪，投資人應重新檢視持股風險與現金流。記者曾原信／攝影

受到美股收鞶重挫的影響，今天（6日）的台股創下了有史以來的最大盤中跌點 3700多點，相信廣大的投資人不只荷包虧損慘兮兮，心靈更是受創很深，但是從積極面來想：「不禁一番寒澈骨，焉得梅花撲鼻香！」

美股大跌的原因大家都知道，這裡就不多說了，本篇的重點是要來安慰投資人受傷的心靈，畢竟一時的投資大虧損，並不是世界末日，更何況套一句很簡單、卻很實際的話：「沒賣就沒虧 」啊！

沒賣就只是紙上虧損

或許你會覺得這句話說得很阿Q、很鴕鳥心態，但它說得是事實啊！

例如我們常說：「漲了沒賣，就只是紙上富貴而已。」

同樣的套用這句話，現在台股大崩盤，但是只要跌了沒賣，就只是「紙上虧損」而已！ 不是嗎？

現在投資人最重要的不是心裡想著難過、大虧損之類的事，而是以下幾點：

一、股市看長不看短

印象中，台股有三次出現類似今天的大崩盤，第一次是台灣發生九二一大地震，第二次是美國發生九一一恐怖攻擊事件，第三次是去年川普宣布課徵全球高額關稅，這三次都讓台股一片綠海，但是現在的股價都已經漲回了好一大段了呀！

二、別亂接掉下來的刀

台股以後會漲回來，但不代表你現在就要逢低進場，因為這要看你的投資性格、閒錢狀況而定。

如果你是很怕買股票虧損、閒錢不多的人，就要等美股穩了再進場；

如果你買股票虧損也睡得很好、閒錢還剩很多，那今天當然就分批買一點，日後有跌，就再買一點。

總之，別期待買到最低點，如同你賣股票不會賣在最高點一樣。

三、現金流還穩嗎？

現在問你的現金流問題，其實已經太晚了。投資人應該在買股票之前，就計算好自己每個月的現金流狀況，以免現在股票被套牢了，卻發現每個月現金流不足，迫使自己得賠錢賣股過日子（所以很多人喜歡買高股息、月配息ETF，不是沒有道理啊！）。

贏家、輸家的差別

最後提醒投資人別忘記股市裡最簡單的道理：漲多了，就會跌；跌多了，就會漲。

只是股市裡贏家和輸家的差別，就在於：漲多、跌多的時候，前者早就做好了準備，後者則是慌張失措！

◎本文為獨家授權，請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 股災 套牢 投資人 美股 股市

趣 講 股

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050收97.15元跌2.7％！才買2張隔天就虧 長期持有派喊至少抱3至5年

0050買在112元、350張套牢逾500萬！憂台股難創新高 投資人勸別急著砍

國安基金何時進場？台股狂瀉逾萬點、從高點回落23％…法定啟動條件曝光

台股盤中重挫逾3000點！彭金隆預告救市 股民吐槽：下午才上班？

相關新聞

台股盤中狂瀉逾3700點！投資人慘遭套牢 專家揭股災自保3關鍵

台股6日盤中重挫逾3700點，創史上最大盤中跌點；專家提醒投資人掌握三項原則：看長不看短、勿亂接刀並留意現金流。

台股盤中重挫逾3000點！彭金隆預告救市 股民吐槽：下午才上班？

台股早盤受美股重挫一度暴跌逾3000點，金管會主委彭金隆表示將研擬因應措施，下午召開專案會議公布，是否限空仍未確定。

國安基金何時進場？台股狂瀉逾萬點、從高點回落23％…法定啟動條件曝光

台股單日重挫逾8%、自高點回落23%，國安基金啟動與否須由管理委員會依市場失序等情勢判斷，現階段仍以觀察為主。

環球晶跌逾6成！5大投顧喊漲價仍砍目標價 網酸：對折再對折

矽晶圓大廠環球晶（6488）近期股價持續重挫，從1600元高點一路下殺，4日盤中一度跌停至617元，終場收在619元，較高點跌幅已超過6成。儘管5大本土投顧仍看好2027年矽晶圓漲價行情，卻同步下修目標價，相關新聞也在PTT股板引發熱烈討論。不少網友將焦點放在長期看好環球晶的投資長郭哲榮身上，紛紛調侃「對折再對哲」、「600元以下的球莖是上天掉下來的禮物」。

新台幣貶不停！央行喊出口商別等好價 市場反嗆：那你就升息

新台幣受外資匯出走貶，央行籲有需求出口商分批結匯，並提醒年底新台幣需求可能增加；PTT質疑為何不升息。

台股重挫融資竟沒斷頭潮！追繳僅840戶、斷頭14戶 市場驚呼：還沒殺完

台股重挫未見融資斷頭潮，4日追繳840戶、斷頭14戶；外資賣超近1,500億元，後續信用交易變化仍受關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。