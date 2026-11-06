台股盤中狂瀉逾3700點！投資人慘遭套牢 專家揭股災自保3關鍵

受到美股收鞶重挫的影響，今天（6日）的台股創下了有史以來的最大盤中跌點 3700多點，相信廣大的投資人不只荷包虧損慘兮兮，心靈更是受創很深，但是從積極面來想：「不禁一番寒澈骨，焉得梅花撲鼻香！」

美股大跌的原因大家都知道，這裡就不多說了，本篇的重點是要來安慰投資人受傷的心靈，畢竟一時的投資大虧損，並不是世界末日，更何況套一句很簡單、卻很實際的話：「沒賣就沒虧 」啊！

沒賣就只是紙上虧損

或許你會覺得這句話說得很阿Q、很鴕鳥心態，但它說得是事實啊！

例如我們常說：「漲了沒賣，就只是紙上富貴而已。」

同樣的套用這句話，現在台股大崩盤，但是只要跌了沒賣，就只是「紙上虧損」而已！ 不是嗎？

現在投資人最重要的不是心裡想著難過、大虧損之類的事，而是以下幾點：

一、股市看長不看短

印象中，台股有三次出現類似今天的大崩盤，第一次是台灣發生九二一大地震，第二次是美國發生九一一恐怖攻擊事件，第三次是去年川普宣布課徵全球高額關稅，這三次都讓台股一片綠海，但是現在的股價都已經漲回了好一大段了呀！

二、別亂接掉下來的刀

台股以後會漲回來，但不代表你現在就要逢低進場，因為這要看你的投資性格、閒錢狀況而定。

如果你是很怕買股票虧損、閒錢不多的人，就要等美股穩了再進場；

如果你買股票虧損也睡得很好、閒錢還剩很多，那今天當然就分批買一點，日後有跌，就再買一點。

總之，別期待買到最低點，如同你賣股票不會賣在最高點一樣。

三、現金流還穩嗎？

現在問你的現金流問題，其實已經太晚了。投資人應該在買股票之前，就計算好自己每個月的現金流狀況，以免現在股票被套牢了，卻發現每個月現金流不足，迫使自己得賠錢賣股過日子（所以很多人喜歡買高股息、月配息ETF，不是沒有道理啊！）。

贏家、輸家的差別

最後提醒投資人別忘記股市裡最簡單的道理：漲多了，就會跌；跌多了，就會漲。

只是股市裡贏家和輸家的差別，就在於：漲多、跌多的時候，前者早就做好了準備，後者則是慌張失措！

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