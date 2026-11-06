台股盤中重挫逾3000點！彭金隆預告救市 股民吐槽：下午才上班？

台股11月6日早盤受到美股重挫衝擊，加權指數一度暴跌超過3000點，引發市場恐慌。金管會主委彭金隆上午受訪表示，已接獲行政院長卓榮泰指示，將針對股市劇烈震盪研擬因應措施，預計下午召開專案會議並對外公布，市場也開始關注是否再度祭出限空令。

根據《工商時報》報導，彭金隆出席亞洲資產管理中心相關活動前指出，這波股市震盪並非台灣獨有，多國市場同樣面臨大幅波動。他強調，台灣整體經濟條件與基本面沒有問題，呼籲投資人對產業中長期發展保持信心，不必過度恐慌。

至於下午是否實施限空令，彭金隆並未明確證實。報導提及，金管會過去曾在美國對等關稅衝擊期間，透過調整盤中借券賣出委託數量、融券保證金成數等方式穩定市場。不過，此次具體措施仍須等待主管機關正式公布，不能直接認定限空令已確定實施。

消息傳出後，PTT股市板掀起討論。部分網友認為政府應適時穩定市場信心，但也有人質疑政策介入的必要性，留言「不要干預市場好嗎 該跌就跌 跌夠了就不會跌了」、「暴漲怎麼不介入放空？只准漲不準跌？」另有網友提醒「限空令未必是好事喔」，擔心限制放空不一定能有效阻止跌勢。

此外，不少討論將焦點轉向新台幣匯率，有人直言「救三小 先救匯率好不好」、「匯率才是重點啊......」，認為股市與匯市的波動都值得關注。隨著金管會預告下午公布因應措施，市場接下來關注的不只是是否限空，更包括政策能否穩定交易秩序，以及後續資金流向。

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