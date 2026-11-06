國安基金何時進場？台股狂瀉逾萬點、從高點回落23％…法定啟動條件曝光

台股11月6日早盤再遭重挫，加權指數上午9時16分一度來到38,207.86點，單日下跌3,366.86點、跌幅8.10%。若與10月5日盤中高點49,770.66點相比，短短約一個月已回落11,562.80點，跌幅約23.23%。隨著股市賣壓擴大，國安基金是否啟動護盤機制，再度成為關注焦點。

根據《國家金融安定基金設置及管理條例》第8條，當國內外重大事件或國際資金大幅移動，顯著衝擊民眾信心，導致資本市場及其他金融市場有失序或危及國家安定之虞時，國安基金可經管理委員會決議，動用資金買賣有價證券、進行期貨交易，或辦理其他經主管機關核准的事項。 換言之，法規並未設定指數必須跌破年線、3年線，或達到特定跌幅才能進場。

國安基金今年1月12日才結束前一輪安定市場任務，該次自2025年4月9日起執行，歷時279天。面對近期台股連續下挫，國安基金相關人士日前表示，現階段仍以觀察為主，尚未認定出現需要立即介入的恐慌性預期心理或相對國際股市超跌情況，但若國際政經情勢急遽變化，必要時仍可召開臨時委員會，評估是否採取安定措施。

國安基金過去啟動護盤並非單看指數點位...財政部曾說明，2011年底國安基金決議進場時，除台股相對其他主要股市跌幅較深，也綜合考量外資大幅移動、交易量萎縮及國際政經不確定性等因素。這也反映國安基金的制度定位，在於因應可能影響金融秩序的特殊情況，而非保證股市不會下跌。

台股自高點快速修正，是否已符合國安基金介入條件，仍須由管理委員會依實際情勢判斷。除了指數跌幅，後續外資流向、信用交易風險、交易秩序及國際股市表現，都是觀察重點。

國安基金能否進場與是否有必要進場，是兩個不同問題；如何區分正常價格修正與金融市場失序，才是決定政府介入時機的核心。

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