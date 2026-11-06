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台股重挫融資竟沒斷頭潮！追繳僅840戶、斷頭14戶 市場驚呼：還沒殺完

聯合新聞網／ 綜合報導
台股連日重挫，但11月4日融資追繳戶數僅840戶，實際斷頭14戶，並未出現市場預期的大規模斷頭潮。記者曾學仁／攝影
台股連日重挫，但11月4日融資追繳戶數僅840戶，實際斷頭14戶，並未出現市場預期的大規模斷頭潮。記者曾學仁／攝影

台股連日重挫，市場原先預期融資追繳與斷頭賣壓將大舉出籠，實際數據卻出乎意料。根據「台股儀表板」統計，11月4日券商發出融資追繳通知僅840戶，較前一交易日的1,286戶減少，追繳金額約3億元；實際遭斷頭的戶數更只有14戶，並未出現市場預期的融資斷頭潮。

融資餘額同樣沒有明顯大幅下降。4日上市融資餘額減少28.3億元，降至5,969億元，但融資張數反而增加3.2萬張；上櫃融資餘額則減少56.4億元，降至1,909億元。值得注意的是，全市場整戶擔保維持率不降反升，增加1.89個百分點至167.42%，仍高於市場關注的130%水準。

其他信用交易數據也未出現大規模失控。4日遭斷頭戶數從前一日109戶降至14戶，斷頭金額約800萬元；上市櫃違約交割人數僅13人，買賣相抵後金額約72萬元。相較之下，外資當日賣超近1,500億元，借券放空增加32.7萬張，過去5個交易日累計增加約88萬張。

消息曝光後，PTT不少網友認為，融資尚未出現大量追繳，可能代表市場賣壓還沒完全釋放，直呼「完了 代表還沒殺完」、「那就代表還沒跌完」、「我知道你還有錢!」。也有人認為4日盤中跌深後曾出現反彈，可能讓部分投資人的維持率暫時回到安全水準，因此追繳數量沒有明顯增加。

不過，也有網友提出不同看法，認為融資追繳不一定是市場止跌的必要條件，有人表示「融資也是市場的一環」，也有人指出「這不是殺融資，別再找理由跌了」。由於上述數據反映的是11月4日情況，尚未包含5日台股進一步下跌後的信用交易變化，後續追繳戶數、斷頭金額及整戶擔保維持率是否出現轉折，仍值得關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 市場 融資餘額

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