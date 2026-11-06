台股6天狂跌5460點！金管會稱未見恐慌、超跌 市場炸鍋：還有得跌

台股連續6個交易日收黑，短短6天重挫5,460.86點，5日收在41,574.72點，單日下跌1,374.19點、跌幅3.20%，距離4萬點整數關卡及年線38,784.53點愈來愈近。面對市場劇烈震盪，金管會表示，目前尚未觀察到恐慌性預期心理及相較國際股市超跌的情況，整體風險仍在可控範圍，引發投資人熱議。

金管會證期局副局長黃仲豪指出，近期台股受到國際股市波動及地緣政治不確定性影響，已請證交所與櫃買中心密切關注。金管會主要觀察兩項指標，包括市場是否出現恐慌性預期心理，以及台股是否較其他國際市場超跌，目前均尚未出現相關訊號。

從市場數據來看，5日南韓股市下跌5.52%、日本下跌2.05%，台股跌幅則為3.20%。截至11月4日，信用交易整戶擔保維持率為167.42%，仍高於市場關注的130%水準；借券賣出占成交值比率為4.42%。此外，上市櫃公司今年前9月累計營收約49.89兆元，年增38.21%，金管會認為目前市場風險仍可控。

消息傳到PTT後，不少網友對金管會的說法感到難以接受，直言「6天跌5400 說不恐慌 投資人慢慢套」、「換句話說，還有得跌」、「有講跟沒講一樣」。也有人諷刺「今天連麵都沒了」、「沒基本麵，改吃可控飯」，質疑主管機關只強調風險可控，卻未提出更積極的因應措施。

不過，也有不同聲音認為，股市修正本就應由市場消化，不一定需要政府立即介入，有人表示「本來就應該讓市場正常釋放壓力，才有買點啊」，也有人認為目前尚未達到必須護盤的程度。隨著台股逼近4萬點及年線關卡，後續是否出現恐慌性賣壓、融資維持率是否持續下降，將成為觀察市場風險的重要指標。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。