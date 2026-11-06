新台幣貶不停！央行喊出口商別等好價 市場反嗆：那你就升息

新台幣近期受到外資持續匯出影響，匯價走貶，中央銀行也開始向出口商喊話。央行外匯局局長蔡烱民5日提醒，年底企業有獎金、紅利等新台幣資金需求，不必一味等待美元更好的價格，應適時分散結匯，避免未來市場反轉時集中拋售美元，加劇匯率波動。

蔡烱民指出，今年出口收入增加，企業年底及明年初的新台幣需求可能同步提高，近期已有銀行代出口商詢問能否增加結匯金額。他澄清，央行過去並未限制廠商每日賣匯額度，只是希望交易分散進行，只要有實際需求，增加結匯金額並無問題。

至於出口商為何沒有大量拋售美元，蔡烱民表示，今年結匯金額其實高於去年同期，只是企業仍須保留外幣周轉資金。他認為，影響廠商結匯時機的主要因素是對匯率的預期，而非單純的台美利差；隨美國期中選舉落幕，市場也應重新評估聯準會政策及美元後續走勢。

相關消息傳到PTT後，引發不少投資人質疑央行為何不透過升息縮小台美利差，反而希望出口商主動結匯。有人直言「那你就升息」、「我OK 你先...」、「少賺你要賠嗎」，也有人反問「好好的美元換一個低利息不斷貶值的貨幣幹嘛」，認為企業自然會考量利率與匯率風險。

另有留言認為，央行此時公開喊話，反而可能讓市場更加猜測新台幣後續走勢，直呼「那就是一定還有好價！想騙」、「意思就是還有得跌」。

不過，央行強調的重點並非要求企業立即大量賣美元，而是希望有實際新台幣需求的廠商提前分批結匯，避免年底資金需求與外資流向同時變化，造成匯率劇烈波動。

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