環球晶跌逾6成！5大投顧喊漲價仍砍目標價 網酸：對折再對折

矽晶圓大廠環球晶（6488）近期股價持續重挫，從1600元高點一路下殺，4日盤中一度跌停至617元，終場收在619元，較高點跌幅已超過6成。儘管5大本土投顧仍看好2027年矽晶圓漲價行情，卻同步下修目標價，相關新聞也在PTT股板引發熱烈討論。不少網友將焦點放在長期看好環球晶的投資長郭哲榮身上，紛紛調侃「對折再對哲」、「600元以下的球莖是上天掉下來的禮物」。

環球晶第三季合併營收148.71億元，季減2.3%，毛利率20%，稅後純益15.05億元，季減60.2%、年減23.6%，每股純益3.13元。獲利衰退主要受到義大利Novara廠8吋產線火災影響，加上前一季認列德國世創持股評價利益，墊高比較基期，導致第三季財報表現不如市場預期。

不過，法人仍看好2027年矽晶圓供需改善及新長約換約帶來的漲價效益，預估部分產品價格漲幅可達10%至20%。其中，凱基投顧目標價由1500元下修至1400元，統一投顧由1350元降至1170元，中信投顧下修至840元，群益投顧降至757元，富邦投顧則調降至720元，5家投顧目標價最高與最低相差680元。

一名網友在PTT股板轉貼新聞，將環球晶股價大跌形容為「天上掉下來的禮物」，表示價格越來越便宜，成本越低、未來獲利空間越大，還特別稱其為「投資長概念股」，呼籲投資人不要錯過機會，語帶調侃的發文方式也引來大量回應。

留言區不少網友立刻聯想到摩爾投顧投資長郭哲榮過去看好環球晶的言論，紛紛留言「哲哲愛股」、「沒有人比哲哲更懂環球晶」、「說好不提哲，句句不離哲」、「折折對折」，更有人戲稱「山頂上都是投資長的會員」，讓環球晶股價重挫意外成為股板熱門話題。

除了調侃之外，也有不少網友對後續股價抱持悲觀看法，留言「我OK，你先買」、「等400」、「300都有機會」、「有什麼戲，套牢戲嗎」，認為即使法人看好未來漲價，短期仍難抵擋市場賣壓。另有人質疑「5大投顧看好，為何跌停」，認為投顧目標價與實際股價表現存在明顯落差。

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