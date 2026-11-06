記憶體不缺貨了？宏碁董座昔日預言被挖出 網驚：欠陳俊聖一個道歉

記憶體族群近期股價震盪，市場開始關注這波漲價行情是否接近尾聲。一名網友在PTT股板重新翻出宏碁董事長陳俊聖9月的談話，當時他直言記憶體供應商持續看漲價格，但實際上業者手中已有大量庫存，加上中國廠商產能陸續開出，缺貨情況不可能無限延續。相關言論如今再度引發討論，不少股民感嘆「股板欠陳董一個道歉」、「先知果然是孤獨的」。

陳俊聖9月19日出席論壇時指出，今年PC關鍵零組件價格漲幅前所未見，部分供應商持續釋出看漲訊號，但市場實際供需已出現分化。他表示，LPDDR5及部分高規格DDR5產品仍有供貨吃緊情況，但DDR4等產品已出現供過於求現象，並認為中國記憶體業者持續擴充產能，將對價格形成壓力。

陳俊聖當時也指出，記憶體合約價正處於高檔震盪階段，各家報價漲跌不一，預估隨著新增產能逐步開出，零組件價格可能在2027年中附近達到高點，之後逐漸趨穩。至於終端PC售價，受到庫存成本影響，預期2027年下半年才有機會止漲。

一名網友在PTT股板重新引用這段談話，認為陳俊聖早已看出記憶體市場存在重複下單、囤貨及供應商喊價等問題，並將目前情況與過去被動元件漲價潮相比，直言「每次看多的都說這次不一樣」。他也認為，若AI資料中心擴建速度放緩，消費性電子廠商反而可能因零組件成本下降而受惠。

貼文曝光後，部分網友認同陳俊聖對供需變化的觀察，紛紛留言「股板欠陳董一個道歉」、「宏碁真的是先知，但很多人就不信」、「歷史一直在重演，庫存都是高價的」，也有人指出，記憶體屬於景氣循環產業，價格不可能永遠維持上漲趨勢。

不過，也有不少網友提出不同看法，認為原PO是在記憶體股價回檔後才重新翻出舊聞，質疑「太馬後炮了」、「9月的文，你真的是再世諸葛」。另有人強調，股價下跌不等於記憶體現貨及合約價格同步下跌，部分高階產品仍受長約與產能配置影響，供應未必已全面轉為寬鬆。

此外，消費者也關心記憶體價格何時真正回落，留言「所以現在有便宜的電腦嗎」、「16GB DDR5單條1500元再跟我說降價」、「那什麼時候降價」，認為即使市場傳出供應改善，終端售價仍未明顯反映。

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