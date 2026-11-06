台股暴跌融資卻沒斷頭？追繳僅840戶 股民驚：代表還沒殺完

台股近期連日重挫，市場原先預期融資追繳及斷頭賣壓將大量湧現，沒想到最新統計卻出乎意料。根據資料顯示，台股4日盤中一度大跌逾1400點，但當天融資追繳戶數僅840戶，不僅沒有暴增，反而較前一交易日減少，引發PTT股板熱烈討論。不少股民認為，融資尚未出現大規模斷頭，恐怕意味市場賣壓還沒完全出清，直呼「完了，代表還沒殺完」、「我知道你還有錢！」

台股4日劇烈震盪，市場原本預期融資追繳將「萬箭齊發」，但依據台股儀表板統計，當天券商發出的融資追繳令僅840戶，低於前一交易日的1286戶，追繳金額約3億元。此外，遭到斷頭的戶數僅14戶，較前一天的109戶明顯減少，斷頭金額約800萬元，上市櫃違約交割人數則為13人。

進一步觀察融資餘額，上市融資單日僅減少28.3億元，降至5969億元，融資張數反而增加3.2萬張；上櫃融資則減少56.4億元，降至1909億元。值得注意的是，全市場整戶擔保維持率不減反增，單日上升1.89個百分點至167.42%，顯示截至4日，整體融資維持率尚未出現全面惡化的情況。

一名網友在PTT股板轉貼新聞指出，過去市場常將融資追繳大量湧現視為股市可能接近落底的訊號，但此次台股連續重挫，追繳戶數卻意外減少，讓他相當好奇後續大盤將如何發展。貼文曝光後，不少網友認為，融資尚未大量出清，可能代表市場還有進一步修正空間。

留言區紛紛出現「還早囉，根本不慌」、「看來還殺不夠」、「融資還在凹，大盤繼續殺，誰會贏」、「台灣人真有錢，天天補錢」等回應。部分網友甚至悲觀預測台股可能下探38000點、35000點，認為目前尚未看到融資全面斷頭的恐慌現象。

不過，也有網友指出，4日台股盤中雖然大跌，但隨後出現明顯反彈，可能使部分融資帳戶的維持率回升，因此追繳戶數沒有如預期增加。另有人認為，如今不少投資人透過正2型ETF等商品進行槓桿操作，市場籌碼結構與過去不同，不能單靠融資追繳戶數判斷行情是否落底。

此外，部分股民將焦點轉向5日行情，認為當天不少個股跌停，後續融資追繳數據可能出現變化，留言「昨天還有錢補，現在補不動了」、「昨天有拉上去，看今天」、「今天應該就暴增」。

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