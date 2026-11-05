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環球晶、國巨股價慘打3折！郭哲榮呼籲國安基金進場：銀行被迫加碼AI

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期重挫，國巨、環球晶股價大幅回落，郭哲榮呼籲國安基金進場護盤，並看好銀行AI資安需求持續成長。記者林澔一／攝影
台股近期重挫，國巨、環球晶股價大幅回落，郭哲榮呼籲國安基金進場護盤，並看好銀行AI資安需求持續成長。記者林澔一／攝影

台股近期走勢震盪加劇，加權指數盤中再度重挫逾1300點，引發市場對於行情步入空頭的高度恐慌。

面對一個月內大跌逾8000點的極端走勢，摩根投顧投資長、分析師郭哲榮在影音節目中直言，當前市場殺盤力道甚至比過去的股災更為恐怖，但他強調「多頭市場本質就是緩漲急跌」，並公開呼籲政府與國安基金應考慮在此刻進場護盤，以穩住市場信心與整體內需經濟。

針對指標權值股的非理性拋售，郭哲榮指出，被動元件龍頭國巨從高檔一路跌到404元，矽晶圓大廠環球晶同樣從1600多元崩跌，這些基本面並未改變的績優權值股，股價在短時間內竟直接「打了3折」，這種海嘯等級的跌法在他十幾年的從業經驗中極為罕見。

他認為，跌到這種程度完全脫離基本面邏輯，投資人此時砍在阿呆谷毫無意義，後續必然會迎來強勁的「報復性反彈」。

針對市場盛傳美國期中選舉民主黨大勝將導致AI發展喊卡、甚至傳出眾議員提案要暫停先進人工智慧開發等利空消息，郭哲榮駁斥這完全是過度恐慌。

他分析，美國眾議院有400多位議員，少數議員提出的極端法案根本不可能輕易過關，地方環評與水電配套本來就需要時間解決，不能將正常程序當作產業崩盤的理由。

在總經與AI的長線趨勢上，郭哲榮更點出資安與AI發展的必然性。

他以近期永豐金傳出系統遭駭為例指出，當前駭客技術已高度自動化，各家金融機構與企業未來都面臨極大資安風險；為了抵禦AI駭客的攻擊，銀行等企業勢必得「被迫使用AI、大舉投資AI」來強化防護，這反而會進一步推升算力與AI應用的長期剛性需求。

面對近期大盤大幅拉回，郭哲榮表示，自己加碼0050雖然短線同樣面臨帳面套牢，但目前台指期夜盤已出現急拉數百點的低檔背離訊號，低點已經不遠。

他呼籲一般投資人切勿在此刻借錢或使用融資攤平，手握現貨者甚至可以先刪掉看盤APP避免恐慌殺低；他依舊維持原先看法，預期11月底前指數仍有機會朝45000點至46000點反彈，只要政府適時展現穩定金融市場的決心，行情隨時醞釀絕地大反攻。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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