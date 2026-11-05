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台股一個月崩8455點！國巨1220塊跌到404元…陳嘉偉：空頭還久得很、現僅初跌段

聯合新聞網／ 綜合報導
台股單月狂瀉8455點，指標股穎崴、國巨波段重挫近70%，陳嘉偉直言台股呈現高檔假突破M頭型態，大空頭修正期恐長路漫漫。中央社
台股單月狂瀉8455點，指標股穎崴、國巨波段重挫近70%，陳嘉偉直言台股呈現高檔假突破M頭型態，大空頭修正期恐長路漫漫。中央社

台股延續疲弱走勢，加權指數盤中再度重挫超過1300點，上市櫃跌停家數更飆破1100家。

面對盤勢加速探底，分析師陳嘉偉在影音節目中直言，當前台北股市是不折不扣的「標準大空頭行情」，近一個月內指數已大幅修正8455點，且型態上呈現標準的高檔假突破M頭崩盤格局，後續空頭修正期還非常漫長，任何反彈都應視為波段空點。

陳嘉偉以個股跌幅為例指出，近期多檔熱門指標股面臨融資斷頭與流動性風險，像是前股后穎崴自高點崩跌70%，投資人若想回本必須大漲233%（2.3倍）；被動元件龍頭國巨在9月營收創歷史新高之際，股價卻反向摜至404元跌停，自1220元高點滑落累計跌幅逼近70%，複製了當年自1300元高檔下殺至200多元的模式，都是在股價跌完後市場才看見營收衰退

他直言，先前報紙頭條以「仙人指路、迎5萬點」及「台積電赴德州設廠」等利多消息營造多頭氣氛，如今證明是標準的假突破，隨即引發長線價量背離後的毀滅性崩跌。

針對台股的空頭架構，陳嘉偉回顧台股過去30年歷次大崩盤經驗，強調高檔皆是做出M頭型態

以波浪理論檢視，目前的崩跌僅僅是「初跌段」，後續還將面臨更長更劇烈的「主跌段」以及最後的「末跌段」。

他以2007年至2008年金融海嘯為例，雷曼兄弟破產爆發時早已進入主跌段與末跌段，而目前台股連初跌段都尚未走完，整體空頭架構結合了AI循環融資斷頭的「火燒連環船」效應，下檔滿足點恐將面臨年線對稱跌幅（約33678點），終極目標甚至可能回測五年線（約26882點）。

不過，陳嘉偉也提醒，空頭市場不代表股價每天都會下跌，急跌之後仍可能出現反彈。

他透露，團隊先前布局的PCB相關空單，包括富喬、南亞、臻鼎-KY、耀華及台玻等，隨著相關個股重挫，已陸續回補欣銓、南茂、臻鼎-KY、富喬及國巨等空單，先行實現獲利。

陳嘉偉強調，回補空單並不代表轉為看多，而是考量短線跌幅過大，市場隨時可能出現反彈。

他認為，空頭操作應掌握「急跌回補、反彈再放空」的節奏，避免在連續重挫後盲目追空，也不宜因短暫反彈就認定行情已經落底。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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