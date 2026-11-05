尖點（8021）跌停鎖死！抽中原賺逾10萬 明天股票入帳卻倒賠4.75萬

台股今（5）日賣壓沉重，PCB族群成為重災區，鑽針廠尖點（8021）也難逃跌勢，股價鎖死340.5元跌停價。尷尬的是，尖點現增抽籤股票預計明（6）日才會撥入帳戶，如今股價已跌破388元承銷價，讓中籤投資人還沒拿到股票就先面臨虧損。

尖點10月下旬辦理現增公開申購，當時因市價與承銷價差距大，抽中一張原本有望賺進超過10萬元，吸引逾13萬戶參與，中籤率僅0.24%，最終只有340人幸運中籤。

沒想到近期PCB族群遭遇賣壓，尖點股價也跟著重挫。以5日跌停價340.5元計算，與承銷價388元相差47.5元，換算每張1,000股，帳面價差已達負4.75萬元，從原本有望大賺變成倒賠。

對中籤者來說，最無奈的是股票還沒入帳，市價就已低於申購成本。若先前沒有透過融券等方式鎖定價差，6日股票撥入帳戶後，仍得面對市場價格波動。

尖點這次現增抽籤也凸顯，即使申購時價差誘人，也不代表股票入帳後一定能獲利。尤其行情劇烈震盪，從抽籤到撥券期間的股價變化，就可能讓原本的獲利機會瞬間翻轉。

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