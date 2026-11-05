台股月崩6000點「怎沒人畢業」？高檔套牢族神隱 內行人：跌破1數字才知死活

台股近期走勢如搭雲霄飛車，加權指數自7月底約4萬點起漲，10月一度強勢上攻逼近5萬點歷史新高，未料11月隨即面臨凶猛逆風。短短一個月內大盤狂瀉逾6,000點，指數連番失守關卡，回落至4萬2,900點至4萬3,400點區間震盪。

面對市場如此急遽的回檔，過往常見散戶認賠出場的「台股畢業文」，近日卻離奇神隱，這個不尋常的狀況立刻在網路論壇PTT上引起大家好奇討論，有股民直言「沒跌破3萬5,000點以下，不會有大規模畢業文」。

追高均價落在4萬5？難道法人都在賠錢？

一名網友在PTT股市板（Stock）以「跌這麼深都沒有畢業文？」為題發文指出，雖然台股目前指數水位對比去年底仍處相對高檔，但過去數月市場熱度爆棚，不少投資人選擇逢高加碼，甚至有許多新進股民是在大盤衝破4萬5,000點後才搶進。

如今短線極速修正，這群高檔上車的投資人帳面勢必承受不小壓力。原po不解，「這幾個月怎麼都沒看到畢業文？難道台灣散戶個個都在賺錢，反而是外資買高賣低、三大法人慘賠出場？」

台股未見斷頭拋售潮？淡定派直言「底氣還很足」

貼文曝光後隨即掀起正反不同看法。多數持樂觀或中性態度的網友認為，許多股民早在今年年初甚至去年就已進場，這波回檔僅是「帳面獲利縮水」而非本金虧損，所以底氣還很夠。「就算今年1月進場的也都還賺爛」、「很多都是現股放長線，漲的時候沒賣，現在當然也不會賣」。

另外，也有不少人選擇靠穩定金流逢低承接，「有錢無限攤平，遲早漲回來，根本不需要畢業」、「沒買高估值AI概念股的，其實震盪感受不大」。

網苦笑：人都送救護車了 哪有時間po文

然而，另一派聲音則認為真正的停損賣壓只是時候未到，大盤還沒有到恐慌階段，「才跌幾趴畢什麼業？跌到3萬9再說」、「表示還沒開始虧錢呀」、「還沒殺出汁，大家還在撐」。

不過，也有不少被套牢的散戶無奈指出，不是不發畢業文，而是無力發文，「已經腳麻了」、「人都送救護車了，哪有時間po文」。資深證券分析師簡伯儀則示警，台股目前指數破底中，暫不預設底部，應嚴格控制風險，投資人最好保守因應。

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