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美國人反AI資料中心⋯嫌吵又怕房價跌！網吵翻：蓋你家旁邊要不要

聯合新聞網／ 綜合報導
美國資料中心擴建引發居民反彈，民主黨候選人艾克頓勝出俄亥俄州長選舉，PTT網友就噪音、房價與AI競爭論戰。（記者陳正興／攝影）
美國資料中心擴建引發居民反彈，民主黨候選人艾克頓勝出俄亥俄州長選舉，PTT網友就噪音、房價與AI競爭論戰。（記者陳正興／攝影）

AI產業快速發展，帶動美國科技巨頭積極擴建資料中心，但龐大的電力與土地需求，也逐漸引發當地居民反彈。美國俄亥俄州州長選舉傳出民主黨候選人艾克頓（Amy Acton）勝出，市場擔憂未來資料中心建設可能面臨更多限制。相關消息被轉貼至PTT股板後，引發網友激烈論戰，不少人認為AI雖是國家競爭的重要產業，但一般民眾更在意生活品質，直言「蓋你家旁邊要不要？」

根據外媒報導，俄亥俄州是美國重要的資料中心聚落，選舉分析機構Decision Desk HQ推估，民主黨籍艾克頓擊敗共和黨候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），可望出任州長。由於州政府及地方監管機關掌握資料中心選址、建設許可與供電等關鍵決策，選舉結果也讓華爾街高度關注後續AI基礎建設投資動向。

一名網友在PTT股板轉貼新聞，認為不少支持AI發展的投資人並未實際居住在美國，難以理解當地居民對資料中心的反感。他指出，資料中心可能帶來噪音、水電需求增加及房價下跌等問題，甚至將其比喻為焚化爐、垃圾掩埋場等嫌惡設施，強調民眾反對建設並非毫無理由。

不少網友認同原PO觀點，紛紛留言「一般人民根本無感，國家競爭跟我有什麼關係」、「你家旁邊蓋了漲水電費還有噪音，你沒意見再來說」、「誰願意住資料中心隔壁」，認為科技巨頭享受AI帶來的獲利，卻可能讓周邊居民承擔環境及生活成本。

也有網友指出，資料中心雖然投資金額龐大，但正式營運後未必能創造大量就業機會，若還需要配套興建電廠、擴充電網，對地方基礎建設的負擔恐進一步增加。部分網友因此認為，科技企業應提供電費補助、地方回饋金等措施，降低居民反彈。

不過，另一派網友則強調，AI已成為美中科技競爭的重要領域，美國不太可能因為地方選舉就全面放緩相關投資，留言「AI是國家競爭，不管哪黨贏都不可能放緩」、「補貼給齊不就過了」、「不給蓋就去能蓋的地方」，認為企業仍可透過協商或調整選址持續推動建設。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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