台股暴跌6000點變雙11特賣會？哲哲喊年底5萬點 股民準備「含淚吃雞排」

台股近期跌勢猛烈，短短一個月累計重挫約6000點，讓不少投資人信心動搖。摩爾投顧投資長郭哲榮（哲哲）近日引用野村證券研究報告，強調AI產業基本面並未轉壞，台股短線下跌不代表空頭來臨，仍看好年底挑戰50000點。不過，相關新聞被轉貼至PTT股板後，網友卻將焦點放在他的雞排承諾，紛紛留言「可以領雞排了」、「哪裡可以先抽號碼牌」，引發熱烈討論。

台股3日受到美股科技股賣壓拖累，加權指數盤中最低下探43191.58點，終場重挫1612.60點，收在43307.54點，成交金額達9280.58億元。面對市場恐慌情緒升溫，郭哲榮認為，近期美國政治不確定性、地緣政治衝突及油價波動等因素，導致市場過度放大利空，但企業獲利前景並未因此全面轉差。

郭哲榮進一步引用野村證券報告指出，市場將部分雲端巨頭自由現金流轉負解讀為AI產業不賺錢，可能混淆資本支出與企業獲利的概念。他認為，AI基礎建設仍處於大量投資階段，隨著需求持續成長，台積電（2330）、聯發科（2454）等半導體供應鏈長期前景仍值得期待。

一名網友在PTT股板轉貼新聞後，則以「雙11購物節」形容近期台股跌勢，列出大立光從7800元降至4800元、聯發科從5200元降至3500元、台達電從2500元降至1180元，以及元大台灣50正2從41.8元降至29.8元等價格對比，笑稱「台達電折扣最划算，五折以下了」，更好奇雙11當天是否還會有更大的折扣。

貼文曝光後，不少網友將討論焦點轉向郭哲榮先前喊出的年底50000點目標，以及若未達標就發送5000份雞排、5000杯珍奶的承諾，紛紛留言「含淚吃雞排喝珍奶」、「哪裡可以領雞排」、「雞排可以準備了」，甚至有人調侃「金管會叫人吃麵，分析師叫人吃雞排」，讓原本嚴肅的股市話題增添不少幽默氣氛。

此外，也有網友質疑郭哲榮過去看好的環球晶、國巨等個股表現，留言「先救救國巨、環球晶吧」、「環球晶兩天跌停」，認為即使長期看好基本面，仍須面對短線股價修正風險。另有人指出，部分科技股本益比偏高，市場重新評價未必只是情緒因素。

不過，也有網友肯定郭哲榮的資金操作，認為他過去布局0050的時點相當精準，留言「他是真的很會買0050」、「哲哲沒看很準，但他會留錢，看錯也能抄到底」，認為保留資金、分批進場也是面對震盪行情的重要策略。

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