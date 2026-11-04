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年底5萬點不可能！陳嘉偉喊「標準超級大空頭」：M頭成形下看26882點

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉認為，台股已形成高檔M頭假突破，進入「標準超級大空頭」格局，並推估中期下檔目標33,678點、悲觀情境約26,882點。記者曾學仁／攝影
分析師陳嘉偉認為，台股已形成高檔M頭假突破，進入「標準超級大空頭」格局，並推估中期下檔目標33,678點、悲觀情境約26,882點。記者曾學仁／攝影

台股4日盤中走勢極度戲劇化，指數一度重挫逾1400點，尾盤雖強彈千點收斂跌幅，但面對市場多頭持續喊出年底上看5萬點、明年挑戰8萬點的聲音，分析師陳嘉偉在節目中直言「不可能」，強調從技術面來看，台股已形成高檔M頭假突破，正式進入「標準超級大空頭」架構，當前走勢僅是初跌段的逃命反彈。

陳嘉偉分析，大盤均線已全面走平且季線下彎，上周五跌破半年線關鍵支撐後，市場信心已徹底瓦解。

雖然未來一周半年線因扣抵低檔可能帶來短暫喘息，但隨後就會快速扣高導致半年線下彎，屆時月線、季線與半年線將形成均線糾結空頭排列。

他指出，過去網路泡沫與金融海嘯等崩盤皆是走M頭型態，這一次更是標準超級大空頭，跌勢將分為初跌、主跌與末跌段，目前只是初跌段反彈，後續還有漫長的主跌段修正，任何反彈都應該站在空方。

針對空方的下檔滿足點，陳嘉偉以台積電歷史跌幅換算出兩大目標：

中期目標33678點（年線對稱跌幅）

台積電季線睽違一年半於10月28日轉為下彎，若對照去年4月川普關稅時季線下彎修正32.6%，大盤從高點49968點等幅回檔32.6%，滿足點約在33678點。

終極目標五年線（約26882點）

若比照四年前俄烏戰爭時期，台積電季線下彎後累計大跌46.2%的灰犀牛風險推算，大盤回檔46.2%將下探26882點，回測五年線支撐。

在實戰操作上，陳嘉偉透露4日盤中採取「放空、等跌停、12點全面回補」的三段式操作

開盤前一小時先找逃命空點，10點到12點融資斷頭急殺時，手中穩懋、華新科、聯亞、訊芯-KY、金豪科及精材等6檔標的紛紛被打入跌停；到了中午12點市場恐慌情緒最高點，便全數執行空單獲利回補。

陳嘉偉強調，尾盤回補空單絕不是轉向看多，而是放空實戰的必然節奏。

因為放空有「越跌獲利趴數越少」的特性，且短線跌深容易引發報復性強彈，必須在低點確實停利放口袋；等大盤或台積電等弱勢股出現逃命反彈後，再重新進場布局新一輪空單

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

大盤 指數 台積電 分析師 陳嘉偉

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