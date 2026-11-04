台股韭菜救星！他秀出一疊「緊急備用金」 網笑讚：實體避險貨幣

台股今（4）日持續跌勢，失守43,000點，盤中震盪逾千點。對於台股近日「跌跌不休」的表現，有位網友幽默發文，秀出他手上的一疊「緊急備用金」。

一名網友在社群平台Threads表示，台股最近下跌，讓他把緊急備用金都拿出來了，只見他分享的照片是一大疊7-11商品卡，面額從1000元到100元都有，厚厚一疊，並在留言處貼出「今日第一餐」，顯示以商品卡購買了超商微波食品跟甜點，讓不少網友笑瘋。

有網友笑稱「這才是真正實體避險貨幣」、「i珍食集合」、「今天是時候把它（商品卡）用了，差點忘了我也是有緊急備用金」、「超級富翁」、「請問這些禮券有配息嗎？我想從0050（元大台灣50）轉去00711」、「難怪現在大部分股東紀念品都改發禮品卡，還真的是體恤韭菜們，剛好配合i珍食用起來」、「台股大跌沒在怕，至少未來的便當跟咖啡錢已經穩了」。也有網友驚呼「原來還有1000元一張的」、「原來卡是這時候拿出來用的」。

由統一超商正式發行的7-11商品卡，可以當現金換商品，面額包括50、100、200、500以及1000元，優點在於結帳省力，掃描條碼就可以完成交易，又不用擔心找零麻煩，許多公司會用來贈送顧客，或者朋友間拿來當交換禮物。但商品卡並非什麼都能買，不能買的東西有：遊戲點數卡、虛擬點數、InComm禮物卡、宅急便、DHL國際快遞、非7-ELEVEN品牌的電信儲值卡、雲端開心卡、行動隨時取、i預購、7-ELEVEN線上購物中心消費。由於7-11商品卡沒有使用期限，裡面的金額可以使用到兌換完畢，所以相當適合在手頭緊的時候拿出來當「緊急備用金」使用。

7-ELEVEN商品卡為歷年股東會熱門禮贈品首選。圖／7-ELEVEN提供

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