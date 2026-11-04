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AI投資進入獲利驗收期！貝萊德揭科技七巨頭成長落後 點出「3大考驗」

聯合新聞網／ 綜合報導
貝萊德智庫經濟學家蔣天嬌指出，AI投資進入獲利驗收期，市場更加重視資本支出回報，投資布局則聚焦晶片、資料中心及相關基礎建設。記者曾原信／攝影
貝萊德智庫經濟學家蔣天嬌指出，AI投資進入獲利驗收期，市場更加重視資本支出回報，投資布局則聚焦晶片、資料中心及相關基礎建設。記者曾原信／攝影

隨著人工智慧（AI）投資歷經過去四年的高速增長，市場對AI題材的審視標準轉趨嚴格，整體產業正式邁入關鍵驗收期。

貝萊德智庫經濟學家蔣天嬌博士（Dr. Jiang, Serena）在影音內容中指出，投資人當前關注的焦點已不僅止於AI需求有多強，更在於龐大的資本支出最終能否具體轉化為實質獲利。

Serena分析，AI市場當前面臨三大核心考驗與轉變：

AI面臨更高的檢驗門檻

今年稍早，大型科技龍頭與其他美企之間的獲利成長差距一度收斂，如今更出現反轉跡象。

最新數據顯示，標普500指數中排除「科技七巨頭」後的其餘493家企業，獲利年增率約達29%，反而高於科技七巨頭的18%。這項數據意味著，單靠AI題材光環與潛在需求已不足以支撐市場的高期待，企業必須拿出實際數據證明投資能帶來相應回報。

AI需求維持強勁 但投入成本大幅攀升

大型雲端服務業者在過去一年的資本支出，已自前一年度的約3570億美元大幅暴增至6490億美元。

儘管微軟（Microsoft）與Alphabet的雲端業務展現強勁動能，但在資本支出規模極速膨脹下，企業每增加一元營收所創造的邊際獲利反而呈現遞減。市場目前最在意的核心議題，在於當前需求是否足以支撐如此龐大的建置成本。

投資AI更需精準挑選

Serena表示，貝萊德智庫對AI的長期發展趨勢信心並未改變，但在挑選標的時必須更具彈性與精準度。

團隊特別鎖定AI發展歷程中的各項「供給瓶頸」，涵蓋高階晶片、資料中心以及相關基礎建設，並聚焦從這些剛性需求中直接受惠的亞洲供應鏈企業，而非盲目追逐所有沾上AI邊的題材。

在整體資產配置布局上，貝萊德智庫目前對美股維持「中性」評估，並採取加碼新興市場股票的策略；債券配置方面則偏好短期美國公債，主因其殖利率水準具備吸引力，能在利率維持相對高檔之際提供更充裕的防禦緩衝空間。

此外，市場後續需密切留意美國10月就業報告，若薪資壓力持續上升恐再次推升服務類通膨，進而牽動市場對降息節奏與利率走向的預期。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

科技 成長 題材 資本支出 人工智慧 貝萊德投信

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