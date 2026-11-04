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AI股為何突然狂跌？他舉手搖飲分析：擔心的已非目前獲利

聯合新聞網／ 綜合報導
台股3日跌盪情形。記者陳正興／攝影
台股3日跌盪情形。記者陳正興／攝影

美國AI概念股近期面臨賣壓，科技巨頭大舉投入人工智慧基礎建設，卻也讓市場開始擔憂資本支出過高、現金流承壓，以及投資何時才能回收。對此，知名團購企業家「486先生」陳延昶在臉書發文分析，這波AI股下跌並不代表AI需求消失，而是投資市場的評估標準正在改變，過去關注的是AI能否持續成長，如今更在意企業投入龐大資金興建資料中心後，究竟何時能轉化為實際獲利。

陳延昶表示，自己在美國已投入約7億多元資金，投資配置幾乎都在公司債與FCN，因此投資理財顧問團隊一直密切關注美國財經及政治情勢。他指出，約8、9個月前，面對美國股市出現長期反常現象，團隊便已提高警覺，並預先建立多道風險防線。

陳延昶以手搖飲店作為比喻，假設一家店當月賺進10萬元，生意看似不錯，卻告訴股東明年為了拓展AI與全球市場，必須先花500萬元購買設備、興建大型倉庫。股東擔心的並非公司目前沒有獲利，而是資金持續流出後，究竟何時才能回收，以及現金是否足以支撐龐大的投資計畫。

他認為，這正是目前美國AI科技股面臨的問題。企業營收與AI需求仍在成長，但資本支出增加的速度更快，投資人開始重新檢視企業的現金流與獲利能力。

陳延昶以Meta為例，指出Meta上一季營收達646億美元，年增26%，廣告業務仍維持強勁表現，但公司同時預估今年資本支出將達1350億至1450億美元，主要用於AI資料中心等基礎建設。

他表示，Meta去年全年資本支出約700多億美元，今年預算大幅增加，讓市場開始關注企業是否需要投入更多資金，以及現有業務產生的現金能否支應擴張計畫。即使公司目前仍有獲利，投資人也可能因為未來資金需求增加而重新評估股價。

至於Google，陳延昶指出，Google Cloud雲端業務持續成長，但公司在AI基礎建設上的投資同樣驚人。他提到，Google單季資本支出達514億美元，自由現金流轉為負91億美元，全年資本支出預估更達1950億至2050億美元。

在他看來，這反映出企業雲端與AI業務雖然持續擴張，卻也必須承擔龐大的建設成本。當投資金額不斷攀升，市場自然會追問這些支出何時能帶來足夠收益，投資人也可能因此採取較保守的態度。

除了AI基礎建設投資，陳延昶也以Intel為例，說明市場對企業未來展望的敏感程度。他指出，Intel上一季每股盈餘（EPS）為0.52美元，優於市場預期，但公司對下一季的獲利展望較為保守，預估EPS約0.25美元，營收預測也從原先市場預期的170億美元，下修至150億至160億美元，消息公布後股價盤後一度大跌約20%。

他以此說明，股市不只反映企業當下的獲利，更會提前反映未來的成長預期。即使上一季成績不差，只要下一季展望不如市場期待，股價仍可能迅速受到衝擊。

陳延昶強調：「重點不是AI不行了。AI需求還在。」但市場真正關注的問題已經改變，過去投資人想知道的是「AI會不會成長」，如今則更在意「你花這麼多錢蓋的東西，到底什麼時候才能幫你把錢賺回來？」他認為，只要企業「這個回本的時間算不出來，股價就算現在賺錢，還是會先被嚇跌。」

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

486先生 股市 美股 AI Meta Google Intel

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