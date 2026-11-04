美國期中選舉牽動AI股！詹璇依：兩黨推動AI方向一致 投資人不用自己嚇自己

美國政局變化牽動科技股情緒，針對市場對期中選舉的疑慮，財經主持人詹璇依在最新影音內容中分析，美國總統川普的期中考目前看來應是低空飛過，市場已提前反映參眾兩院可能全由民主黨拿下的預期。

面對市場普遍擔憂民主黨過往對AI監管力道較重、恐衝擊產業後續動能，詹璇依指出，當前美國政策主軸是傾全國之力推進AI，民主黨並非要阻礙技術發展，更多是著眼於開發成本與推進節奏的考量。

雖然監管規範可能較為嚴格，但整體戰略方向與共和黨可謂殊途同歸，核心目標仍是持續做大AI產業。

雖然過往績效無法完全代表未來表現，但這項規律清楚反映出市場最厭惡的是不確定性；一旦選舉塵埃落定、政策方向轉為明朗，投資人便能更清晰地擬定投資策略，各項扶植政策也能逐步落地推進。

詹璇依最後提醒投資人「不用自己嚇自己」，在美國長線戰略支撐下，當前AI科技賽道依然處於持續向前發展的確定軌道上。

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