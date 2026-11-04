美股期中選舉後有望反彈！瑞銀看好年底行情 11月平均漲幅1.9％

美股近期受到AI投資疑慮與科技股賣壓衝擊，不過瑞銀證券認為，美國期中選舉落幕後，市場不確定性有望逐漸消退，標普500指數可能迎來年底反彈。根據歷史統計，自1950年以來，11月是標普500指數平均表現最佳的月份，平均上漲1.9%，加上避險基金股票持倉偏低，若行情回升，可能吸引資金追買。

據《彭博》報導，瑞銀證券美洲機構股票衍生品與量化投資策略銷售主管Davide Montoni指出，近期大型雲端業者財報未能消除市場對AI資本支出的疑慮，科技股因此承壓。那斯達克100指數週一收跌1.4%，較10月高點回落10%，進入修正區間，但11月3日美國期中選舉結束後，可能為年底行情帶來新的催化因素。

瑞銀分析，選舉結果也將影響不同產業表現。若民主黨同時拿下參眾兩院，金融股與資料中心業者可能面臨壓力，其中金融類股10月已上漲約6%，存在回檔風險；相較之下，再生能源類股持倉已降至近一年低點，若政策前景改善，可能吸引資金重新布局。瑞銀也觀察到，市場已有交易員透過太陽能ETF買權押注反彈。

相關消息在PTT股票板引發討論，原PO認為，美股已經歷一段跌勢，加上期中選舉結束，年底可能迎來感恩節與聖誕節行情。部分股民也期待反彈，留言「即將開噴」、「跌多就漲 正常」，但也有人質疑瑞銀的樂觀預測，直言「好了沒 一直騙多 那你倒是漲阿」，認為市場尚未出現明確止跌訊號。

另一派股民則提醒，AI估值、通膨與科技股財報仍可能左右後續走勢，有人表示「當大家都覺得要漲了.看來就是要崩盤了」，也有人認為可能只是「逃命波」。瑞銀提出的選後反彈預期，主要建立在歷史季節性表現與避險基金持倉偏低兩項因素，但11月平均上漲1.9%並不代表今年必然重演，市場仍須觀察選舉結果及科技股賣壓能否緩解。

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