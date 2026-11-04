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AMD財報優於預期！Q3營收年增45％、資料中心近翻倍 盤後大漲8％

聯合新聞網／ 綜合報導
AMD第三季營收達133.8億美元、年增45%，資料中心業務營收近乎翻倍，激勵股價盤後一度大漲8%。（聯合報資料照片）
AMD第三季營收達133.8億美元、年增45%，資料中心業務營收近乎翻倍，激勵股價盤後一度大漲8%。（聯合報資料照片）

AI投資過熱疑慮引發科技股賣壓之際，超微AMD）最新財報繳出優於市場預期的成績。AMD公布2026會計年度第三季營收達133.8億美元，年增45%，調整後每股盈餘（EPS）2.09美元，雙雙超越華爾街預估，資料中心業務營收更較去年同期近乎翻倍，激勵股價盤後一度大漲8%。

根據財報，AMD第三季營收高於市場預估的130.9億美元，調整後EPS也優於預期的1.95美元。其中，資料中心業務已占整體營收64%，高於去年同期的47%，成為主要成長動能。執行長蘇姿丰看好資料中心處理器需求持續增加，預期未來幾年仍能維持強勁營收成長，並進一步提升獲利能力。

展望第四季，AMD預估營收約170億美元，優於市場預期的162億美元，毛利率則預估為55%，略低於市場預期的55.3%。隨著代理式AI應用發展，伺服器CPU需求受到關注，AMD也持續透過資料中心GPU與Helios整櫃式系統，擴大在AI基礎建設市場的布局。不過，傳統業務仍面臨壓力，PC與遊戲部門第三季營收年減8%至37億美元，其中遊戲業務下滑40%。

相關消息在PTT股票板引發討論，尤其AMD與英特爾近期財報表現形成對比。原PO指出，英特爾下一季營收預估季減約8%，AMD則預估季增約25%，讓他好奇是否反映兩家公司競爭力差異。股民也紛紛留言「蘇媽救我」、「蘇媽先手 老黃接力」、「蘇媽救市！蘇媽995！」，期待AMD財報能為近期承壓的AI科技股帶來支撐。

不過，也有股民對市場反應抱持觀望，直言「現在不是跌AI不賺錢嗎?」，另有人認為即使財報亮眼，股價仍可能受到整體市場氣氛影響。AMD這次財報顯示資料中心需求仍在成長，但PC與遊戲業務持續走弱，也讓不同業務之間的表現差距更加明顯。後續市場關注的焦點，將是資料中心成長能否持續轉化為營收與獲利，而不只是AI投資規模擴張。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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