AI燒錢燒到10兆美元！PIMCO執行長示警 股民酸：還能漲5年嗎

AI投資熱潮持續升溫，龐大的資金需求也引發金融市場警戒。全球資產管理公司PIMCO執行長Emmanuel Roman警告，未來5年AI相關融資需求可能累計達10兆美元，最終恐出現過度擴張，甚至引發市場危機。相關言論傳至PTT股票板後，也掀起AI泡沫與投資回報的討論。

Roman在一場會議上指出，AI產業未來每年可能需要約2兆美元的資本支出融資，5年累計規模相當驚人。他認為，當融資持續膨脹，市場終究可能出現問題，而利率上升、中東戰爭或歐元區危機，都可能成為觸發風險的因素。他也提醒，現階段投資組合更需要注意的是承擔過多風險，而非過度保守。

不過，黑石集團總裁Jon Gray看法相對樂觀。他認為，市場對AI投資的質疑未必是壞事，AI帶來的產業變革仍相當深遠，未來生產力提升，以及企業與消費者行為改變，都可能支撐持續增加的資本需求。兩人的觀點也反映市場分歧：AI長期發展潛力與短期融資風險，可能同時存在。

消息引發股民討論，有人擔心龐大投資難以回收，直言「投資沒問題 問題是投資的回報在哪裡」，也有人質疑「10兆鎂全拿去蓋只能用3至4年的玩具...」。另有股民認為，AI目前真正需要解決的是應用與商業化問題，若企業無法創造足夠收入，持續投入基礎建設的財務壓力恐愈來愈大。

但也有股民不認同現在就斷言AI泡沫將破裂，留言表示「五年後的事情 現在講幹嘛 這中間變數太大了」，還有人反問「還可以漲5年嗎？」。這場討論的核心並非AI技術是否有前景，而是企業未來能否以實際獲利支撐巨額投資；10兆美元目前仍是未來融資需求的預估，並非已經形成的債務總額。

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