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油價從118跌到104美元、美股台股卻續跌！股民揭3大疑慮：AI獲利成關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
國際油價從118美元回落至104美元，美股與亞洲股市卻未同步反彈，引發股民對AI獲利、通膨及資金流向的討論。中央社
國際油價從118美元回落至104美元，美股與亞洲股市卻未同步反彈，引發股民對AI獲利、通膨及資金流向的討論。中央社

國際油價回落，股市卻未同步反彈，引發投資人困惑。一名股民在PTT股票板發文指出，油價從先前高點118美元降至104美元，照理說能源成本下降應有利股市，沒想到美股與亞洲股市仍持續走弱，讓他不解「油價小崩，為啥股票還在崩？」

原PO表示，市場目前仍面臨通膨、升息預期及AI商業化獲利等疑慮，即使油價回落，也未能帶動股市止跌。他好奇，究竟是油價跌幅不足，還是市場已將焦點轉向其他風險，讓原本被視為利多的能源價格下跌失去效果。

對此，有股民認為，油價並非決定股市漲跌的唯一因素，尤其從118美元回落至104美元，仍處於相對高檔，短期下跌不代表通膨壓力已經解除。也有人指出，市場可能更在意AI企業龐大的資本支出能否轉化為實際獲利，以及科技股估值是否仍有修正空間。

另一派則將焦點放在資金與政治因素，包括美國期中選舉的不確定性、外資賣壓及融資部位調整。有股民直言「股票一直在跌 你就該知道 你的理論沒用」，也有人提醒「不會每天連動 你再繼續看一日行情操作死得很難看」，認為不能單憑油價短期走勢判斷股市方向。

討論中也出現不同看法，有人認為市場正在反映AI估值與獲利疑慮，也有人期待期中選舉結束後，不確定因素逐漸消退。這波股油走勢背離，凸顯油價回落未必能立即抵銷其他市場風險；對股市而言，企業獲利、資金流向及投資人風險偏好，同樣是影響行情的重要因素。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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