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台股25000點警報再響！陳嘉偉也示警風暴 股民質疑預測太悲觀

聯合新聞網／ 綜合報導
台股11月3日盤中下探43191.58點，市場出現下看25000點的悲觀預測，引發股民對跌幅及分析依據的討論。中央社
台股11月3日盤中下探43191.58點，市場出現下看25000點的悲觀預測，引發股民對跌幅及分析依據的討論。中央社

台股近期回檔壓力升高，3日盤中最低下探43191.58點，相較10月6日逼近5萬點的高檔，不到一個月已下跌近6800點。市場悲觀聲浪升溫，有人在Dcard股票板發文，預測台股可能回落至30000至35000點，若AI泡沫進一步破裂，甚至不排除下探25000點，相關說法也引發PTT股民熱議。

該名發文者認為，這波修正可能受到多項利空影響，包括美國期中選舉、國際戰事、油價上漲、美債殖利率與通膨壓力，以及聯準會後續利率政策等不確定因素。他也擔憂，美國科技巨頭持續擴大AI資本支出，若現金流無法跟上，可能影響未來投資規模，進一步衝擊科技股表現。

此外，資深分析師陳嘉偉近期也在個人YouTube節目中，以「完美風暴」形容市場環境，並提出台股若形成M頭型態，後續可能面臨更大修正、甚至跌破25000點的看法。不過，Dcard發文者與陳嘉偉是否有關聯，原始資料並未提供證據。

相關新聞被轉貼至PTT後，不少股民對25000點的預測抱持懷疑，留言直言「25000?想太多了...」、「兩萬五就真的扯了」、「先打到40000再來講啦 喊這麼低在搞笑」。也有人質疑新聞將匿名發文者稱為內行，批評「隨便幾個網友也可以當內行」，認為市場預測應提出更充分的依據。

另有股民將這項預測與陳嘉偉過去的空頭觀點聯想在一起，開玩笑表示「是嘎尾老蘇開分身嗎」，但這僅是留言調侃，並無證據證明兩者為同一人。也有不同聲音認為，若AI泡沫真的出現，台股跌至3萬多點並非完全不可能；部分股民則把悲觀言論增加視為市場情緒轉變的訊號。從目前討論來看，25000點仍屬個人推測，並非已有充分數據支持的市場共識。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 警報 風暴 美債殖利率 聯準會 美國

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