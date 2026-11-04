永豐銀行爆10萬遭莫名轉走！股民急查帳戶笑了：還好錢都套在股市

永豐銀行3日傳出多名用戶帳戶遭不明轉帳事件，一名網友在Threads發文表示，自己的銀行帳戶在未開啟APP的情況下，竟出現透過臉部辨識確認、轉出10萬元的交易紀錄，且受害者不只一人，引發外界關注。消息也在PTT股板掀起熱議，不少股民趕緊檢查帳戶餘額，卻意外發現資金早已投入股市，紛紛自嘲「還好錢都套在股票裡，想拿也拿不走」。

原PO指出，自己並未開啟永豐銀行APP，也沒有設定約定轉帳帳戶，卻突然被轉走10萬元，且是單筆完成交易。他前往銀行處理時，發現另有民眾遇到相同情況，比對後更發現款項都轉入同一個富邦銀行帳戶，讓他相當震驚。

原PO進一步透露，據其了解，當天已有多起類似案件，部分受害者身分證字號均以「P」開頭，疑似集中在雲林地區。不少用戶則是收到LINE交易通知後，才驚覺帳戶資金遭轉出。相關消息曝光後，也有其他網友留言表示家人遇到相同狀況，質疑銀行交易驗證機制是否出現問題。

事件隨後被轉貼至PTT股板，立刻引發大量討論。部分網友對銀行資安及交易控管提出質疑，紛紛留言「手機刷臉也能被盜？」、「沒設約定是怎麼轉出10萬的」、「這什麼風控」，也有人擔憂若證券交割帳戶資金遭異常轉出，可能導致交割款不足，衍生其他問題。

有網友將銀行異常轉帳事件與近期股市下跌連結，紛紛自嘲「剛剛趕快檢查，然後發現錢都套到股票裡了」、「還好我的錢都套在股市了，帳戶裡沒錢躲過」、「想拿也拿不走」，甚至有人笑稱「今天一天證券戶庫存少了幾十萬應該也是詐騙」。另有網友表示「今天帳戶也都少一堆錢，是不是詐騙」、「我今天感覺被騙了好幾個十萬」，藉此調侃股市虧損幅度。

對此，永豐銀行發布聲明表示，3日內部發現「新網銀交易系統」程式異常，造成部分帳戶出現不明轉出款項，目前已掌握原因並暫停服務，之後即未再發生相同情況。永豐銀行強調，為保障客戶權益，相關款項包含手續費等，均已全數返還予客戶，並提醒民眾避免點擊不明連結、下載來源不明的APP，妥善保管個人資料及帳號密碼，以確保金融資產安全。

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