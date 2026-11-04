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台股這波殺得比2008年還狠？老股民回憶：當年腰斬根本沒得逃

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期震盪引發「比2008年更慘」討論，老股民反駁跌幅有限，回憶金融海嘯曾腰斬、流動性枯竭，當前交易仍活絡。示意圖。聯合報系資料照 曾學仁
台股近期震盪引發「比2008年更慘」討論，老股民反駁跌幅有限，回憶金融海嘯曾腰斬、流動性枯竭，當前交易仍活絡。示意圖。聯合報系資料照 曾學仁

台股近期震盪加劇，部分個股出現明顯修正，讓不少投資人感受到市場壓力。近日PTT股板出現「這次殺得比次貸危機還狠？」的討論，引發股民熱烈回應。不少經歷過2008年金融海嘯的資深投資人紛紛反駁，認為目前跌幅與當年根本無法相提並論，直呼「經歷過2008大盤腰斬，目前這算屁啊」、「四萬多在喊跌得深？」

一名網友在PTT股板回文指出，近年台股對於重大新聞及市場事件的反應愈來愈迅速且劇烈，尤其自2023年至2024年以來，資訊傳播速度加快，使股價更容易在短時間內反映市場預期。他認為，這種現象可以透過「效率市場假說」解釋，市場規模愈大、資訊反映愈有效率，主動操作的投資人也愈難持續取得超額報酬。

原PO進一步指出，在資訊快速反映的市場環境下，指數型投資仍是值得關注的長期策略。若想透過主動選股取得超額報酬，則可考慮具有產業題材、一定市場權重的公司，並提醒投資人避免盲目跟隨分析師推薦或投入不熟悉的個股，強調穩定累積資產才是長期投資的重要方向。

不過，相較於原PO討論市場效率，留言區反而將焦點放在這波下跌是否真能與2008年金融海嘯相比。不少網友認為，目前台股修正幅度仍相對有限，紛紛留言「跌的沒幾%，跟次貸危機比」、「大盤就10%，跟2008那種大盤腰斬的比」、「打開月線看，根本沒跌，差多了」，質疑部分投資人過度放大短線跌勢。

也有經歷過金融海嘯的老股民分享，2008年雷曼兄弟倒閉引發全球金融市場恐慌，當時不僅股價重挫，市場流動性也受到嚴重衝擊，直言「雷曼兄弟那次連逃命機會都沒有」、「市場資金卡死，根本很絕望」，認為當年的恐慌程度遠超過目前市場震盪。

另有資深投資人回憶，過去台股曾因重大政治事件出現劇烈波動，當時市場甚至一度缺乏買盤，日成交量僅兩三百億元，部分股票幾乎沒有成交，相較之下，目前市場交易仍相當活絡，尚未出現類似情況。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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