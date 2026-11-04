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聯發科跌逾20％！蔡力行喊買股「報酬一定驚人」挨酸：你先買我OK

聯合新聞網／ 綜合報導
聯發科股價自高點回檔逾20%，副董事長蔡力行喊話買股，稱耐心投資報酬一定驚人；言論引發PTT網友酸「你先買」。 中央通訊社
聯發科股價自高點回檔逾20%，副董事長蔡力行喊話買股，稱耐心投資報酬一定驚人；言論引發PTT網友酸「你先買」。 中央通訊社

聯發科（2454）近期股價持續走弱，自高點回檔逾20%，讓不少投資人苦不堪言。聯發科副董事長蔡力行3日出席2026臺灣週活動時，公開對公司未來展望表達高度信心，更直接喊話「請大家買聯發科股票」，強調只要投資人有耐心，未來報酬一定相當驚人。相關言論引發PTT股板熱議，不少網友反酸「我OK，你先買」，質疑公司高層為何不以實際買股行動展現信心。

蔡力行表示，聯發科過去25年股東報酬成長達153倍，年複合成長率約22%，累計發放股息超過270億美元，長期投資價值值得期待。他也指出，聯發科日前發行39億美元可轉換公司債，吸引輝達（NVIDIA）、Google等國際科技巨頭參與，顯示市場對公司發展前景的信心。

展望後市，蔡力行指出，聯發科正從消費性電子領域持續拓展至汽車、運算及AI資料中心市場，今年營收可望再創新高。隨著生成式AI帶動算力需求快速成長，公司有望受惠產業趨勢，進入下一階段成長期。

一名網友在PTT股板轉貼相關新聞，認為蔡力行此番言論是在為近期股價下跌信心喊話，並指出活動由金管會主辦，相關發言格外受到關注。不過，貼文曝光後，多數網友反應相當冷淡，紛紛留言「我OK，你先買」、「他自己買了多少」、「你自己買回吧」、「負報酬也是報酬」，甚至有人直言「買完刪APP，懂的都懂」。

此外，不少網友認為，若公司高層真的看好未來股價表現，應該透過實際行動證明，紛紛喊話「公司自己買庫藏股啊」、「這麼棒就自己多買些」、「自己都不買叫別人買」，質疑單純口頭喊話難以恢復投資人信心。

也有網友將聯發科與台積電（2330）比較，表示「有台積電為什麼要買聯發科」、「好，買台積電」，另有人認為聯發科先前漲幅已大，現階段仍須觀察本益比及未來獲利能否支撐股價。不過，也有少數網友持不同看法，認為市場全面悲觀時，反而可能出現布局機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

聯發科 蔡力行 報酬 PTT 董事長

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