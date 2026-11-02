聯發科AI ASIC訂單報喜！5大外資喊買、目標價最高7300元 股民卻怕了

聯發科（2454）AI ASIC業務傳出好消息！隨著首款AI加速器放量速度優於預期，加上取得第二家ASIC客戶訂單，吸引美系、日系及歐系外資看好後市，目標價落在5,500元至7,300元，其中最高喊價7,300元，也讓聯發科未來成長空間再度成為市場焦點。

根據外資分析，聯發科AI ASIC需求持續增加，先前市場擔心的第二代產品延遲問題也獲得釐清，管理層重申2028年第一季量產時程不變。另一項利多則是取得第二家非中國資料中心客戶的獨立ASIC設計訂單，預計2028年開始貢獻營收，成為後續成長動能。

五大外資中，歐系外資看法最樂觀，給予聯發科7,300元目標價，預估2028年及2029年TPU相關營收分別達440億、530億美元；其他外資則分別提出6,800元、6,200元及5,500元等目標價。雖然短期毛利率仍有壓力，但外資普遍看好AI業務擴大後，營業利益率有機會改善。

消息曝光後，PTT股板討論熱烈，但不少人對外資突然轉趨樂觀抱持懷疑，留言「上禮拜不是這樣講的阿XDDDD」、「每週都是不同世界線」、「跌也是你漲也是你？」，還有人直言「外資放話要反著看」，質疑高目標價是否真的具有參考價值。

另一派則期待聯發科後續表現，喊出「噴吧！」、「要噴了」、「買入聯發台達」，但也有人提醒「你倒是買啊」。聯發科AI ASIC業務雖然獲得多家外資看好，後續仍須觀察產品量產、先進封裝供應及客戶訂單能否如期轉化為營收，才能驗證外資對2028年獲利成長的樂觀預期。

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