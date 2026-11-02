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美國期中選舉後美股容易漲！歷史數據曝標普500平均漲14％ 股民卻怕了
美國期中選舉將於11月3日登場，近期美股震盪，也讓投資人擔心選後行情。不過，歷史數據顯示，美股在期中選舉後通常有不錯表現。根據Ned Davis Research統計，自1930年以來，標普500指數及其前身在期中選舉年平均上漲8.8%，選舉隔年平均漲幅更達14%，引發市場關注。
德意志銀行統計也指出，過去23個美國期中選舉年，標普500指數有21年的第四季收漲，平均漲幅約7%。《紐約時報》分析認為，投資人通常會在選前轉趨保守，等到選舉結果明朗後再重新布局，因此不論哪個政黨勝出，美股都有機會重拾漲勢。
不過，今年仍有不少變數。報導指出，若民主黨拿下國會參、眾兩院，可能加強AI產業與資料中心投資的監管；另一方面，市場也擔心川普在共和黨選舉失利後採取更強硬的行動，增加中東衝突與油價上漲風險。滙豐多元資產團隊近期也將美股看法調整為「中立」，並看好公債的避險作用。
消息引發PTT股板討論，不少人對歷史經驗抱持懷疑，直言「沒有天天過年的」、「股市開始講玄學就差不多了」、「上一個騙我光輝十月，又來」，也有人反問「不是說光輝十月？ 結果勒？」，認為不能只憑過去的季節性行情，就認定今年一定會上漲。
另一派則認為，選舉結束有助於消除市場不確定性，留言「不確定性結束就是利多啊」、「正常啊 都先跌了 落地就是噴」。不過，也有人提醒「小跌30%大漲5%也是漲」。歷史統計反映的是過去市場表現，並非每次選後都會上漲；今年美股能否延續慣例，仍要觀察AI政策、利率、通膨及地緣政治風險的後續變化。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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