快訊

高雄知名骨科醫院傳醫療暴力！男不滿母術後恢復不佳暴打醫師

換完尿布直接丟餐盤！家長離譜行徑曝光 店家停業消毒：已鎖定顧客

大陸記憶體想靠新技術超車 美光看清眉角決定不跟了

聽新聞
0:00 / 0:00

台股今年狂漲55.81％稱霸全球！大跌後會補跌還是衝5萬點 股民看法兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
依原PO整理的數據，台股截至10月30日今年累計上漲55.81%、近一年上漲60.14%，在列出的14個主要市場指數中居冠，後市是否補跌引發討論。記者張文玠／攝影
依原PO整理的數據，台股截至10月30日今年累計上漲55.81%、近一年上漲60.14%，在列出的14個主要市場指數中居冠，後市是否補跌引發討論。記者張文玠／攝影

台股近期大幅震盪，但拉長時間來看，漲幅依然相當驚人！一名投資人在PTT股板整理全球主要股市表現，指出截至10月30日，台灣加權指數今年以來累計上漲55.81%，超越費城半導體指數的50.91%、韓國綜合指數的35.65%，以及日經225指數的24.07%，在其列出的14個主要市場指數中排名第一。

若觀察近一年表現，台股累計漲幅更達60.14%，同樣領先費城半導體指數的48.13%與韓國綜合指數的39.52%。相較之下，標普500指數今年以來上漲10.21%、那斯達克指數上漲8.33%，恆生指數與上海股市則分別下跌9.42%、9.73%，市場表現差距明顯。

原PO認為，投資講究「擇強汰弱」，既然台股今年及近一年表現都相當突出，是否代表繼續重押台股仍是合理選擇？不過，面對近期回檔，他也好奇接下來究竟會補跌、下探4萬點，還是重新挑戰5萬點，再度引發多空論戰。

看空的一派認為，台股先前漲幅過大，反而可能成為外資提款對象，留言「最強的通常最後跌 這也合理」、「補跌的空間相當大」、「其他市場太爛 當然會從強的拿錢去補弱的啊」。也有人指出「那是台積電撐著，國巨都腰斬再腰斬」，認為大盤強勢不代表所有個股都同步受惠。

不過，多方也不認為台股一定會補跌，反駁「強者恆強 不要不信」、「跌不下去，資金太強勢，錢太多，撐得住」、「台灣就成長太多 本來就該漲最多」。另有人直言「反正再跌 空手還是不敢買」。台股過去一年的強勢表現有數據支撐，但漲幅領先究竟代表後市仍有動能，還是累積較大的修正壓力，成為這波回檔最受關注的分歧。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 加權指數 半導體 費城半導體 那斯達克 韓國 台積電 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股大跌狂買390張0050正二⋯她2小時砸近1500萬 網驚：有錢人的買法

00410A報酬率16.36％奪冠！領先22檔主動式台股ETF 科技選股策略受矚目

00403A跌破發行價！8千股民逆勢進場 00406A規模超車、外資連賣3週

郭哲榮喊台股跌破4萬點再砸千萬買0050！看好年底反彈 股民酸「永遠有錢買」

相關新聞

台股今年狂漲55.81％稱霸全球！大跌後會補跌還是衝5萬點 股民看法兩極

台股今年漲55.81%、近一年漲60.14%，在整理的全球主要股市中居首；近期回檔後將補跌或攻5萬點，股民看法兩極。

金管會防堵「四貸同堂」新制上路！銀行、券商互查借貸資料 股民喊雨天收傘

金管會防堵「四貸同堂」過度槓桿，銀行與券商將跨業查詢借貸資料；新制分別於10月31日、11月2日上路，投資貸款須同意查詢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。