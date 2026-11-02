台股今年狂漲55.81％稱霸全球！大跌後會補跌還是衝5萬點 股民看法兩極

台股近期大幅震盪，但拉長時間來看，漲幅依然相當驚人！一名投資人在PTT股板整理全球主要股市表現，指出截至10月30日，台灣加權指數今年以來累計上漲55.81%，超越費城半導體指數的50.91%、韓國綜合指數的35.65%，以及日經225指數的24.07%，在其列出的14個主要市場指數中排名第一。

若觀察近一年表現，台股累計漲幅更達60.14%，同樣領先費城半導體指數的48.13%與韓國綜合指數的39.52%。相較之下，標普500指數今年以來上漲10.21%、那斯達克指數上漲8.33%，恆生指數與上海股市則分別下跌9.42%、9.73%，市場表現差距明顯。

原PO認為，投資講究「擇強汰弱」，既然台股今年及近一年表現都相當突出，是否代表繼續重押台股仍是合理選擇？不過，面對近期回檔，他也好奇接下來究竟會補跌、下探4萬點，還是重新挑戰5萬點，再度引發多空論戰。

看空的一派認為，台股先前漲幅過大，反而可能成為外資提款對象，留言「最強的通常最後跌 這也合理」、「補跌的空間相當大」、「其他市場太爛 當然會從強的拿錢去補弱的啊」。也有人指出「那是台積電撐著，國巨都腰斬再腰斬」，認為大盤強勢不代表所有個股都同步受惠。

不過，多方也不認為台股一定會補跌，反駁「強者恆強 不要不信」、「跌不下去，資金太強勢，錢太多，撐得住」、「台灣就成長太多 本來就該漲最多」。另有人直言「反正再跌 空手還是不敢買」。台股過去一年的強勢表現有數據支撐，但漲幅領先究竟代表後市仍有動能，還是累積較大的修正壓力，成為這波回檔最受關注的分歧。

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