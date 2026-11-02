金管會防堵「四貸同堂」新制上路！銀行、券商互查借貸資料 股民喊雨天收傘

借錢投資要更注意了！金管會為防堵房貸、信貸、車貸及股票質押形成的「四貸同堂」過度槓桿風險，推動銀行與券商跨業信用資料查詢機制。銀行端自10月31日起上路，券商端則從11月2日開始實施，未來申請新貸款時，金融機構將能更完整掌握借款人的負債狀況。

銀行端規定，只要新申辦的個人貸款明確用於「投資理財」，不論金額大小，都須事先取得客戶同意，查詢其在券商的融資融券、證券業務借貸、有價證券借貸及不限用途款項借貸等餘額。若不同意查詢，該筆授信便無法繼續辦理。

券商端則設有較高門檻，個人授信額度須達3億元，或達券商淨值1%，兩者取較高者，才須查詢銀行端的借款資料。新制僅適用新承作案件，舊貸款若沒有新增額度則不受影響；查詢結果也只是授信參考，並非有質押或其他貸款就一定無法再借錢。

消息傳到PTT股板後，不少網友認為政策上路時機敏感，留言「雨天收傘 這下刺激了」、「講白話這就是在關水龍頭 XDDD」、「一邊喊雞本麵一邊收傘？」擔心台股正值震盪之際，貸款審查趨嚴可能影響投資人加碼或補足資金的能力。

不過，也有人支持加強風控，直言「早該如此」、「政府在幫大家踩煞車 不然到時候輸錢又怪政府」，另有網友提醒「3億元門檻 下手已經比想像中輕很多了 沒啥大影響」。這項新制的重點並非全面禁止借貸投資，而是讓銀行與券商在核貸前看見更多負債資訊，避免投資人過度疊加槓桿。

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