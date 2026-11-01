台股5萬點追高慘賠63萬！她玩期貨狂攤平13口 崩潰刪APP：再也不碰了

台股近期震盪劇烈，期貨市場的高槓桿風險也讓部分投資人付出慘痛代價。近日一名網友在Dcard發文表示，自己投資股票超過3年，原本只買ETF及現股，但上個月突然想嘗試期貨交易，卻在大盤逼近5萬點時進場做多，隨著行情反轉不斷加碼攤平，最終認賠超過63萬元，讓她崩潰直呼「再也不碰期貨了」，並決定刪除交易APP。

原PO以「再也不碰期貨了」為題發文，坦言自己一時衝動，在大盤5萬點附近做多指數，沒想到市場接連下跌，不但沒有及時停損，反而一路攤平加碼，累積持有超過10口期貨。眼見虧損持續擴大，她最終選擇將近月、遠月部位全部平倉，不願再讓保證金卡在帳戶裡，影響日常心情。

從原PO附上的交易截圖可見，帳戶顯示「微台指2611」及「微台指2612」等賣出平倉紀錄，合計14口，台幣商品總損益為負63萬8,750元。她無奈提到，去年曾有老師看手相預言她會「大破財」，當時雖然不相信，仍戴上不少金飾，希望避開厄運，沒想到最後竟因初次接觸期貨而蒙受重大損失。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人直指問題出在攤平策略，「期貨跟股票最大分水嶺就是攤平凹單會直接畢業」、「把期貨當股票買當然輸啊」、「做錯只能停損不能攤平」；也有人提醒，期貨具有槓桿特性，行情不如預期時持續加碼，可能讓曝險程度快速增加，尤其新手更應注意資金控管。

另有網友分享自身慘痛經驗，「我賠200萬，放寬心」、「我這個月也是凹到這周受不了砍了，繳了學費」；還有人表示，過去操作期貨使用5至12倍槓桿，最後資金從100（萬）縮水至8（萬），才逐漸學會控制風險。

不過，也有不同意見認為，期貨並非完全不能碰，真正關鍵在於交易策略與風險管理。有網友指出，期貨可以作為避險工具，但不應將股票長期持有、下跌攤平的方式直接套用；另有人建議，初學者可先透過模擬交易熟悉市場，避免尚未建立停損紀律，就投入過多資金。

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