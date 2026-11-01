快訊

14歲國中女生急性腦中風！平日飲食習慣曝光「愛吃這些東西」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股5萬點追高慘賠63萬！她玩期貨狂攤平13口 崩潰刪APP：再也不碰了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友大盤5萬點附近做多，行情反轉仍攤平加碼至逾10口，最終認賠63萬8750元並刪除交易APP，引發熱議。照片為示意圖。聯合報系資料照
網友大盤5萬點附近做多，行情反轉仍攤平加碼至逾10口，最終認賠63萬8750元並刪除交易APP，引發熱議。照片為示意圖。聯合報系資料照

台股近期震盪劇烈，期貨市場的高槓桿風險也讓部分投資人付出慘痛代價。近日一名網友在Dcard發文表示，自己投資股票超過3年，原本只買ETF及現股，但上個月突然想嘗試期貨交易，卻在大盤逼近5萬點時進場做多，隨著行情反轉不斷加碼攤平，最終認賠超過63萬元，讓她崩潰直呼「再也不碰期貨了」，並決定刪除交易APP。

原PO以「再也不碰期貨了」為題發文，坦言自己一時衝動，在大盤5萬點附近做多指數，沒想到市場接連下跌，不但沒有及時停損，反而一路攤平加碼，累積持有超過10口期貨。眼見虧損持續擴大，她最終選擇將近月、遠月部位全部平倉，不願再讓保證金卡在帳戶裡，影響日常心情。

從原PO附上的交易截圖可見，帳戶顯示「微台指2611」及「微台指2612」等賣出平倉紀錄，合計14口，台幣商品總損益為負63萬8,750元。她無奈提到，去年曾有老師看手相預言她會「大破財」，當時雖然不相信，仍戴上不少金飾，希望避開厄運，沒想到最後竟因初次接觸期貨而蒙受重大損失。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人直指問題出在攤平策略，「期貨跟股票最大分水嶺就是攤平凹單會直接畢業」、「把期貨當股票買當然輸啊」、「做錯只能停損不能攤平」；也有人提醒，期貨具有槓桿特性，行情不如預期時持續加碼，可能讓曝險程度快速增加，尤其新手更應注意資金控管。

另有網友分享自身慘痛經驗，「我賠200萬，放寬心」、「我這個月也是凹到這周受不了砍了，繳了學費」；還有人表示，過去操作期貨使用5至12倍槓桿，最後資金從100（萬）縮水至8（萬），才逐漸學會控制風險。

不過，也有不同意見認為，期貨並非完全不能碰，真正關鍵在於交易策略與風險管理。有網友指出，期貨可以作為避險工具，但不應將股票長期持有、下跌攤平的方式直接套用；另有人建議，初學者可先透過模擬交易熟悉市場，避免尚未建立停損紀律，就投入過多資金。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

期貨 台股 Dcard App

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股大跌狂買390張0050正二⋯她2小時砸近1500萬 網驚：有錢人的買法

台達電、聯發科跌到攤不下去！股民崩潰：賺錢沒跟到、虧錢卻跟上

台股震盪急砍400張00685L！投資人認賠3.7萬元出場 示警AI投資熱潮面臨考驗

台股大跌也沒用！他放空冠西電慘遭軋空 嘆虧損股反而一直漲

相關新聞

台股大跌狂買390張0050正二⋯她2小時砸近1500萬 網驚：有錢人的買法

台股震盪下跌，不少投資人趁勢尋找進場機會。近日一名女網友在Dcard發文透露，原本只是心血來潮查看股市行情，沒想到看見股價大跌，認為是逢低布局的好時機，竟在短短2個多小時內接連下單，一口氣買進390張「元大台灣50正2（00631L）」，投入金額逼近1500萬元，直到營業員提醒準備交割款，才驚覺自己花了這麼多錢，貼文曝光後引發熱議。

AI軍備競賽愈燒愈兇！Meta遭標普下修展望 現金缺口恐達2.32兆

標普將Meta信用評等展望由穩定下修至負面，預估其2027年自由營運現金流赤字恐達710億美元，AI支出壓力引發市場關注。

台股10月市值蒸發10.5兆！股民平均縮水71萬 苦笑「賠錢終於超越平均」

台股10月市值一度蒸發約10.5兆元，若除以1476萬名股民，平均帳面縮水約71.28萬元；但此為估算，實際損益因持股與策略而異。

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

台股重挫1156.5點，金管會公布營收、殖利率與融資維持率等數據強調基本面，卻遭網友諷「吃麵」，引發熱議。

台股重挫千點、外資大撤退！資金流向哪裡掀熱議 美債、現金成熱門答案

台股重挫引發資金流向熱議，網友指向美債、美元與現金，也有人認為資金用於還債降槓桿；討論並指出，市值縮水不等於資金流入其他市場。

國安基金不急護盤！台股重挫千點 阮清華：股市有漲有跌很正常

台股10月30日重挫逾千點，阮清華稱漲多回檔正常，國安基金未宣布進場，金管會表示基本面維持穩健，將持續關注市場波動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。