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AI軍備競賽愈燒愈兇！Meta遭標普下修展望 現金缺口恐達2.32兆

聯合新聞網／ 綜合報導
Meta因AI資本支出攀升遭標普下修信評展望，2027年自由營運現金流赤字恐達710億美元，引發市場對科技巨頭燒錢壓力的討論。（路透）
Meta因AI資本支出攀升遭標普下修信評展望，2027年自由營運現金流赤字恐達710億美元，引發市場對科技巨頭燒錢壓力的討論。（路透）

AI投資愈燒愈兇，連科技巨頭Meta也面臨財務壓力！國際信評機構標普（S&P Global Ratings）10月30日宣布，將Meta信用評等展望由「穩定」下修至「負面」，主因是AI支出持續攀升。標普預估，Meta在2027年恐出現710億美元（約新台幣2.32兆元）的自由營運現金流赤字。

Meta第三季自由現金流已出現21.2億美元赤字，2026年資本支出更上看1450億美元。標普預測，2026、2027年自由營運現金流赤字將分別達390億、710億美元，2028年甚至可能完全依靠舉債填補缺口，財務槓桿最快2027年觸及現有AA-信評門檻。

標普質疑Meta將AI投資轉化為營收的能力，但Meta強調，AI仍有龐大商業機會，足以支撐信用體質。不只Meta，博通信評展望也從「正面」調整為「穩定」，甲骨文信用評等則降至投資等級最低一級的BBB-，讓科技業的AI資金壓力再度受到關注。

消息傳到PTT股板後，不少網友擔憂AI燒錢潮可能波及金融市場，留言「這次大概會先從債市爆開 燒到股市」、「AI巨頭周末輪流講鬼故事」、「完了 火燒連環船」，認為科技巨頭持續擴大支出，卻未必能快速回收投資。

不過，也有人認為市場反應過度，表示「真的行不通就停止燒錢就好了」、「跌的時侯 什麼消息都有」、「利空就是買點」，甚至直言「不花錢投資，要怎麼賺錢」。AI軍備競賽仍在持續，但龐大資本支出何時能轉化為足夠現金流，已成為市場關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

Meta 標普 現金流 資本支出 科技

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