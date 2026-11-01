台股大跌狂買390張0050正二⋯她2小時砸近1500萬 網驚：有錢人的買法

台股震盪下跌，不少投資人趁勢尋找進場機會。近日一名女網友在Dcard發文透露，原本只是心血來潮查看股市行情，沒想到看見股價大跌，認為是逢低布局的好時機，竟在短短2個多小時內接連下單，一口氣買進390張「元大台灣50正2（00631L）」，投入金額逼近1500萬元，直到營業員提醒準備交割款，才驚覺自己花了這麼多錢，貼文曝光後引發熱議。

原PO以「今天不小心花了…新臺幣總金額近1500萬的390張0050正二」為題表示，當天看到股票突然大跌，便抱著趁低點買進的想法開始下單，結果越買越多，直到下午1時30分收盤，才發現已經購入390張0050正二。她坦言，自己完全沒想到短短幾個小時就投入近1500萬元，忍不住詢問其他投資人，「有人會跟我一樣衝動的嗎？」

從原PO附上的交易截圖可見，10月30日買進的標的均為元大台灣50正2，畫面列出多筆交易紀錄，包括以34.19元買進20張、34.44元買進50張，以及34.45元買進50張等，總價金顯示為1425萬1300元，手續費1萬2181元，合計應收付金額為負1426萬3481元，截圖呈現的交易金額與原PO所稱「近1500萬元」相符。

貼文曝光後，不少網友對原PO的資金實力感到震驚，紛紛留言「真有錢」、「有錢人的買法就是這麼簡單暴力」、「1500萬！都能買房了」、「股票都看好了，缺的是1500萬」、「怎麼一堆人在擔心有錢人呢？」、「妳會賺錢，我37.4買了500張，放著給它跑」，也有人開玩笑詢問「缺兒子嗎」。

不過，也有人擔心後續股市走勢，認為原PO一次投入大筆資金過於衝動，直言「衝動是魔鬼」、「太衝動了，應該分批買進的」、「我還保留70%的資金，不敢再買了」；另有人提醒，0050正二屬於槓桿型ETF，市場下跌時可能面臨更大的損失，投資前應先做好資金配置與風險評估。

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