快訊

影／韓國瑜南投力挺許淑華 開酸有人「大小目」：只看台積電

11月交通新制1次看 台鐵發車前5分鐘可App訂票、郵局ATM存款上限至10萬

剛告別韓國前東家 李雅英宣布和台灣經紀公司結束合作！留台添變數

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大跌狂買390張0050正二⋯她2小時砸近1500萬 網驚：有錢人的買法

聯合新聞網／ 綜合報導
台股大跌，一名女網友2小時買進390張元大台灣50正2，投入近1500萬元，營業員提醒交割後才驚覺金額，貼文引發熱議。照片為台股示意圖。 聯合報系資料照
台股大跌，一名女網友2小時買進390張元大台灣50正2，投入近1500萬元，營業員提醒交割後才驚覺金額，貼文引發熱議。照片為台股示意圖。 聯合報系資料照

台股震盪下跌，不少投資人趁勢尋找進場機會。近日一名女網友在Dcard發文透露，原本只是心血來潮查看股市行情，沒想到看見股價大跌，認為是逢低布局的好時機，竟在短短2個多小時內接連下單，一口氣買進390張「元大台灣50正2（00631L）」，投入金額逼近1500萬元，直到營業員提醒準備交割款，才驚覺自己花了這麼多錢，貼文曝光後引發熱議。

原PO以「今天不小心花了…新臺幣總金額近1500萬的390張0050正二」為題表示，當天看到股票突然大跌，便抱著趁低點買進的想法開始下單，結果越買越多，直到下午1時30分收盤，才發現已經購入390張0050正二。她坦言，自己完全沒想到短短幾個小時就投入近1500萬元，忍不住詢問其他投資人，「有人會跟我一樣衝動的嗎？」

從原PO附上的交易截圖可見，10月30日買進的標的均為元大台灣50正2，畫面列出多筆交易紀錄，包括以34.19元買進20張、34.44元買進50張，以及34.45元買進50張等，總價金顯示為1425萬1300元，手續費1萬2181元，合計應收付金額為負1426萬3481元，截圖呈現的交易金額與原PO所稱「近1500萬元」相符。

貼文曝光後，不少網友對原PO的資金實力感到震驚，紛紛留言「真有錢」、「有錢人的買法就是這麼簡單暴力」、「1500萬！都能買房了」、「股票都看好了，缺的是1500萬」、「怎麼一堆人在擔心有錢人呢？」、「妳會賺錢，我37.4買了500張，放著給它跑」，也有人開玩笑詢問「缺兒子嗎」。

不過，也有人擔心後續股市走勢，認為原PO一次投入大筆資金過於衝動，直言「衝動是魔鬼」、「太衝動了，應該分批買進的」、「我還保留70%的資金，不敢再買了」；另有人提醒，0050正二屬於槓桿型ETF，市場下跌時可能面臨更大的損失，投資前應先做好資金配置與風險評估。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 布局 Dcard 元大 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股震盪急砍400張00685L！投資人認賠3.7萬元出場 示警AI投資熱潮面臨考驗

台股會跌回4萬點？新手買00892、00403A越攤越跌…急問還能加碼嗎

台股回檔能歐印0050、正二ETF？他想「五貸同堂」拚財富自由

0050定期定額抱不住！存股新手想做價差 網酸：能抓高低點早就壓身家買個股

相關新聞

台股大跌狂買390張0050正二⋯她2小時砸近1500萬 網驚：有錢人的買法

台股震盪下跌，不少投資人趁勢尋找進場機會。近日一名女網友在Dcard發文透露，原本只是心血來潮查看股市行情，沒想到看見股價大跌，認為是逢低布局的好時機，竟在短短2個多小時內接連下單，一口氣買進390張「元大台灣50正2（00631L）」，投入金額逼近1500萬元，直到營業員提醒準備交割款，才驚覺自己花了這麼多錢，貼文曝光後引發熱議。

AI軍備競賽愈燒愈兇！Meta遭標普下修展望 現金缺口恐達2.32兆

標普將Meta信用評等展望由穩定下修至負面，預估其2027年自由營運現金流赤字恐達710億美元，AI支出壓力引發市場關注。

台股10月市值蒸發10.5兆！股民平均縮水71萬 苦笑「賠錢終於超越平均」

台股10月市值一度蒸發約10.5兆元，若除以1476萬名股民，平均帳面縮水約71.28萬元；但此為估算，實際損益因持股與策略而異。

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

台股重挫1156.5點，金管會公布營收、殖利率與融資維持率等數據強調基本面，卻遭網友諷「吃麵」，引發熱議。

台股重挫千點、外資大撤退！資金流向哪裡掀熱議 美債、現金成熱門答案

台股重挫引發資金流向熱議，網友指向美債、美元與現金，也有人認為資金用於還債降槓桿；討論並指出，市值縮水不等於資金流入其他市場。

國安基金不急護盤！台股重挫千點 阮清華：股市有漲有跌很正常

台股10月30日重挫逾千點，阮清華稱漲多回檔正常，國安基金未宣布進場，金管會表示基本面維持穩健，將持續關注市場波動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。