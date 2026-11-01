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台股10月市值蒸發10.5兆！股民平均縮水71萬 苦笑「賠錢終於超越平均」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股10月盤中市值一度蒸發約10.5兆元，換算每名開戶股民平均帳面財富縮水71萬元，引發投資人熱議。記者胡經周／攝影
台股10月盤中市值一度蒸發約10.5兆元，換算每名開戶股民平均帳面財富縮水71萬元，引發投資人熱議。記者胡經周／攝影

台股10月迎來「黑色十月」！10月30日最後交易日盤中一度狂瀉1642點，最低下探44726.26點，較9月底下跌逾3200點，市值一度蒸發約10.5兆元。若以1476萬名開戶股民計算，平均每人帳面財富縮水約71.28萬元，讓原本期待「光輝十月」的投資人直呼悲情。

這波跌勢受到美國期中選舉、AI投資回收疑慮及美股震盪影響，台積電（2330）盤中一度下跌55元，單日市值縮水約1.4兆元；台達電、智邦也一度跌停，多檔電子權值股同步走弱。回顧近10年台股10月表現，過去僅2018年、2023年收跌，今年盤中累計跌幅逾6%，成為同期表現第二差的10月。

消息傳到PTT股板後，不少網友分享慘痛經驗，苦笑「賺的時候我拉低平均，虧的時候我拉高平均」、「賺錢低於平均 賠錢都高於平均+1」，還有人直呼「我蒸發200萬了啦」、「帳面上少了300多萬，哭」，甚至哀號「我不玩了把錢還我」。

不過，也不是所有人都在賠錢，有人表示「沒有欸，我10月還倒賺60幾萬」、「這個月+1.2%，我贏了」，也有人反問「前面都賺多少了 投資只看一個月的嗎」，認為不必只看短期漲跌。

至於平均每人蒸發71萬元的說法，也有網友質疑計算方式。實際上，這是以盤中市值縮水金額除以開戶人數的估算結果，並非每名股民真的虧損71萬元；不同持股規模與投資策略，也讓這波「黑色十月」的損益差距相當明顯。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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