台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

台股10月30日重挫1156.5點，收在45211.83點，跌幅2.49%，成交值約8777.3億元，半年線也暫時失守。面對市場劇烈震盪，金管會出面強調，台股基本面較去年同期成長，並公布上市櫃公司營收、殖利率及融資維持率等數據，試圖讓投資人理性看待市場變化。不過，相關消息在PTT股板曝光後，大批網友卻以「吃麵」形容官方喊話，掀起熱烈討論。

金管會指出，當日亞洲主要股市普遍下跌，上海綜合指數跌0.33%、新加坡跌0.39%、香港跌1.78%、日本跌2.34%、南韓跌4.04%，台股跌幅仍介於主要亞洲股市之間。此次賣壓受到Alphabet財報、AI投資回收疑慮及美國期中選舉不確定性等因素影響。

從基本面來看，截至2026年9月底，台股本益比約26.68倍，現金殖利率1.54%，加計股票股利則為1.58%；上市櫃公司累計營收達49.89兆元，年增38.21%。此外，10月29日信用交易整戶擔保維持率為180.21%，借券賣出占市場成交值比率為4.31%。金管會也建議投資人善用「台股儀表板」，透過客觀數據判斷市場變化。

然而，官方再度強調基本面，讓PTT股板瞬間變成大型「麵攤」，網友紛紛留言「吃麵囉」、「基本麵好ㄘ」、「麵都吃到吐了 救命」、「每次都只會叫你吃麵」、「太好了，有基本面可以吃」，以諧音揶揄股市重挫時，主管機關總是端出基本面數據安撫市場。

也有網友進一步質疑，營收成長不代表股價沒有修正空間，留言指出「但股價是去年兩倍」、「問題是明年有比今年好多少 這才是關鍵」。不過，另一派則認為基本面數據仍具參考價值，表示「其實每次喊完都會噴欸 老闆 來一碗基本麵」。在台股仍處高檔、AI投資回報受到關注之際，企業未來獲利能否跟上股價漲幅，也成為市場接下來的重要觀察指標。

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