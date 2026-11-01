快訊

韓職／王彥程萬聖節扮「王彥程」！ 網友：有史以來最真實的裝扮

川普萬聖節扮「他」超好認！首談黃仁勳捲間諜案 恐被踢出總統委員會

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫千點、外資大撤退！資金流向哪裡掀熱議 美債、現金成熱門答案

聯合新聞網／ 綜合報導
台股及亞洲股市近期震盪，市場關注外資撤退後的資金去向，投資人熱議美債、美元、現金與房地產，也有人指出去槓桿及股市市值縮水是理解資金流向的重要關鍵。中央社
台股及亞洲股市近期震盪，市場關注外資撤退後的資金去向，投資人熱議美債、美元、現金與房地產，也有人指出去槓桿及股市市值縮水是理解資金流向的重要關鍵。中央社

台股近期劇烈震盪，亞洲主要股市也面臨賣壓，市場資金究竟流向哪裡，引發投資人好奇。一名網友在PTT股板發文，認為台灣日本、中國及韓國股市都出現外資撤退跡象，但除了美元、美債之外，黃金表現也不突出，房地產與消費類股似乎難以承接龐大資金，讓他忍不住詢問：「這麼大資金都流到哪裡？」

原PO指出，若全球股市同步遭遇賣壓，理論上應有其他資產吸引資金轉進，但觀察黃金、房地產及消費類股後，仍找不到明確答案。他因此好奇，這波股市賣壓究竟是資金轉往其他市場，還是投資人選擇暫時退場觀望。

貼文曝光後，不少網友將答案指向美債、美元及現金，紛紛留言「都衝去美債了」、「很明顯，美債」、「美債 美金」、「現金美金為王」、「先回口袋 再回到打折的股市」。也有人認為，大型投資人不一定急著尋找新標的，可能先保留現金，等待股市進一步修正後再進場。

另一派則從槓桿與信用收縮角度分析，指出資金未必全數轉進其他資產，也可能用來償還借款、降低風險，留言包括「有沒有可能單純去槓桿」、「還錢」、「槓桿開太大，補錢」。還有人提出「資金不是去哪了，是變貴了」，認為市場下跌不代表一定有等額資金流入其他投資商品。

至於房地產能否成為避風港，討論區意見明顯分歧。有人直言「不會流到房市」、「房產不可能了」，也有人認為「房產要看地段，今年下半年蛋黃熱門區買氣很旺」。此外，部分網友以「蒸發」、「消失」形容股市市值縮水，反映市場對資金流向的不同理解。這場討論也凸顯，股價下跌造成的市值減少，與投資人實際賣股取得的現金並非同一回事，不能直接將股市蒸發的市值視為流往其他市場的資金。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

美債 台股 外資 黃金 韓國 日本 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

川普傳期中選舉後再轟伊朗！最快11月4日發動攻擊 中東戰火恐再升溫

台股震盪急砍400張00685L！投資人認賠3.7萬元出場 示警AI投資熱潮面臨考驗

相關新聞

台股10月市值蒸發10.5兆！股民平均縮水71萬 苦笑「賠錢終於超越平均」

台股10月市值一度蒸發約10.5兆元，若除以1476萬名股民，平均帳面縮水約71.28萬元；但此為估算，實際損益因持股與策略而異。

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

台股重挫1156.5點，金管會公布營收、殖利率與融資維持率等數據強調基本面，卻遭網友諷「吃麵」，引發熱議。

台股重挫千點、外資大撤退！資金流向哪裡掀熱議 美債、現金成熱門答案

台股重挫引發資金流向熱議，網友指向美債、美元與現金，也有人認為資金用於還債降槓桿；討論並指出，市值縮水不等於資金流入其他市場。

國安基金不急護盤！台股重挫千點 阮清華：股市有漲有跌很正常

台股10月30日重挫逾千點，阮清華稱漲多回檔正常，國安基金未宣布進場，金管會表示基本面維持穩健，將持續關注市場波動。

台股震盪急砍400張00685L！投資人認賠3.7萬元出場 示警AI投資熱潮面臨考驗

台股震盪加劇，一名投資人全數賣出400張00685L，認賠3.74萬元；他並列AI產業與國際局勢風險，投資人看法分歧。

川普傳期中選舉後再轟伊朗！最快11月4日發動攻擊 中東戰火恐再升溫

外媒報導，川普考慮最快11月4日期中選舉後攻擊伊朗；白宮未證實，外交斡旋仍持續，市場憂中東局勢升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。