國安基金不急護盤！台股重挫千點 阮清華：股市有漲有跌很正常

台股10月30日重挫逾千點，市場關注國安基金是否出手穩定盤勢。財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，股市有漲有跌很正常，漲多回檔也是市場循環，除非產業、經濟或國際情勢出現重大問題，才需要特別關注。他強調，若真的發生問題，屆時再評估如何處理，相關說法也在PTT股板掀起討論。

阮清華10月30日出席台灣金聯成立25周年慶祝茶會時指出，股市本來就會在上漲後出現回檔，修正到一定程度又可能回升。針對外資單日賣超逾千億元，他認為與過去紀錄相比並非特別突出，外資不可能持續買進，適度調節也屬正常現象。

金管會則表示，持續密切關注股市波動，並責成證交所與櫃買中心掌握國際金融市場變化。根據金管會當時提出的數據，上市櫃公司累計營收年增近四成，信用交易整戶擔保維持率仍在180%以上，認為基本面維持穩健。當日南韓股市下跌4.04%、日本下跌2.34%，台股跌幅仍處於亞洲主要股市的波動區間內。

相關新聞被轉貼至PTT後，不少網友將阮清華的說法解讀為國安基金暫時沒有急於進場的訊號，紛紛留言「麵呢？」、「沒有麵了」、「翻譯：還沒要進」、「白話：跌太少不護盤」，也有人直言「四萬五千點是要護三小？」認為指數仍處相對高檔，不應因單日大跌就期待政府介入。

不過，也有網友認同市場應自行承擔漲跌風險，表示「本來就是」、「難得說實話，本來就正常」、「實話啊，賭場還要政府幫忙喔」。對於後續走勢，討論區則出現等待更深修正、觀察國安基金動向等不同看法，而阮清華此次談話並未宣布國安基金進場，也未提出具體護盤點位。

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