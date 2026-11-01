台股震盪急砍400張00685L！投資人認賠3.7萬元出場 示警AI投資熱潮面臨考驗

台股近期震盪加劇，連槓桿ETF投資人也選擇先行停損！一名投資人在PTT股板分享，原本想趁跌勢搶短群益臺灣加權正2（00685L），沒想到尾盤察覺反彈力道不足，決定將400張持股全數出清。根據他曬出的交易紀錄，這次操作合計認賠約3.74萬元，也讓他重新檢視AI產業前景與台股後續風險。

從交易截圖可見，原PO於10月30日分別以每股11.33元買進40萬股00685L，隨後以11.30元、11.26元各賣出20萬股，兩筆交易顯示損失分別為14,709元及22,690元，合計虧損37,399元。他坦言，原本想搶短線反彈，但尾盤發現市場「氣力放盡」，因此決定出場。

對於台股後市，原PO列出多項潛在風險，包括俄烏戰爭、美伊以衝突及法國債務問題，同時關注美國AI企業資本支出、融資需求與設備庫存。他認為，AI產業目前面臨的挑戰，不只是需求成長速度，還包括電力、土地與廠房建置能否跟上投資規模；若相關瓶頸遲遲無法解決，設備持續累積恐對產業形成壓力。

原PO進一步指出，市場原先期待AI帶動企業整體生產力大幅提升，但目前感受到的效益，可能更多集中在個人工作效率，而非企業整體產出。他認為，AI產業若要突破現階段僵局，關鍵在於加速發展面向一般消費者的To C應用，讓技術創造更廣泛的實際需求。至於台股進場時機，他表示將參考融資維持率與國安基金動向。

貼文曝光後，不少網友將焦點放在他的停損操作，留言表示「1%就在停損代表你不適合玩正二」、「買正二 這麼沒定性？」、「長線思考 短線操作」，質疑短線價格波動是否足以支持如此快速的進出場決策。

不過，也有網友支持及早控制風險，認為「苗頭不對就走也是對啦」、「1%當天覺得不對砍掉很正常啊」。至於AI前景，討論同樣出現分歧，有人質疑投資熱潮能否持續，也有人強調AI已逐漸融入日常工作，企業應用需求仍有成長空間。這筆00685L短線停損交易，也反映市場震盪下，投資人對AI成長預期與風險承受能力的不同看法。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。