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川普傳期中選舉後再轟伊朗！最快11月4日發動攻擊 中東戰火恐再升溫

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒報導，川普政府可能在美國期中選舉後恢復對伊朗的軍事攻擊，最快11月4日展開；美伊雙方仍透過外交管道尋求協議，中東局勢持續牽動市場神經。（路透）
外媒報導，川普政府可能在美國期中選舉後恢復對伊朗的軍事攻擊，最快11月4日展開；美伊雙方仍透過外交管道尋求協議，中東局勢持續牽動市場神經。（路透）

美伊戰爭恐再度升溫！外媒報導，美國總統川普正考慮在期中選舉後恢復對伊朗的軍事攻擊，最快可能於11月4日展開。川普相信，透過最後一波軍事打擊，有機會迫使伊朗重返談判桌，甚至摧毀其核計畫。消息引發市場關注，也讓中東局勢與國際金融市場再添不確定性。

根據MS NOW報導，3名波斯灣阿拉伯國家資深官員透露，川普政府已向區域盟友簡報，要求準備因應新一波短暫但猛烈的攻擊。美國自9月1日起未再攻擊伊朗，川普也曾承諾期中選舉前不會發動新攻勢，但雙方仍持續透過荷莫茲海峽航運與港口封鎖相互施壓，波灣國家則擔憂戰事擴大引發伊朗報復。

川普10月30日接受廣播電台訪問時表示，對伊朗的戰爭「很快就會結束」，並強調伊朗不能擁有核武。熟悉川普政府外交決策的前官員透露，川普深信最後一次攻擊可能促成協議，或徹底摧毀伊朗核計畫。不過，白宮官員並未證實相關軍事計畫，僅表示川普保留所有選項。

儘管軍事行動傳聞升溫，美國仍未放棄外交管道。知情人士指出，副總統范斯近期已致函伊朗官員，提議恢復雙方會談；卡達也積極居中斡旋，提出為期7天的方案，希望透過互信措施降低衝突。另一方面，皮尤研究中心調查顯示，65%的美國人不認同川普處理對伊朗軍事行動的方式，顯示戰事延續也帶來國內政治壓力。

消息傳至PTT股板後，不少網友質疑軍事打擊能否真正結束戰爭，有人直言「歷史上沒有只靠空襲就結束的戰爭」、「永遠在最後一擊」，也有人認為「伊朗會不會投降是政治問題」，即使美軍具備軍事優勢，也不代表能迫使伊朗接受談判條件。

另有投資人擔憂戰火延燒衝擊股市，留言表示「深怕又給股市最後一擊」、「海峽不開油出不來的話 也沒什麼用啊」。不過，也有人認為川普可能只是持續施壓，未必真的發動攻擊。隨著11月4日這個外媒提及的時間點接近，市場將持續關注美伊外交斡旋能否取得進展，以及荷莫茲海峽航運風險是否進一步升高。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

伊朗 中東 川普 期中選舉 美伊戰爭 阿拉伯國家

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