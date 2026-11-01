台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

台股遭遇千點重挫，政府基金買盤動向成為市場焦點！受到美國科技巨頭財報表現不如預期影響，台股10月30日盤中一度暴跌1,642點，下探44,726點，終場下跌1,156點、收在45,211點，失守半年線。外資單日大舉賣超1,124.67億元，創史上第七大賣超紀錄，不過公股行庫與投信逆勢加碼，讓市場再度關注「國家隊護盤」能否發揮支撐效果。

根據《工商時報》報導，八大公股行庫當日買超289.44億元，投信買超236.19億元，兩者合計約525.63億元。另有消息指出，政府代管的四大退休基金近日除了自營加碼，也撥款逾200億元委託代操，擴大市場資金動能。財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，股市漲多後回檔屬於正常循環，金管會則強調，台股基本面仍是支撐後市的重要力量。

從整月籌碼觀察，外資10月累計賣超9,943.17億元，創史上單月最大賣超紀錄，台指期淨空單也增加至92,241口。相較之下，八大公股行庫10月累計買超2,412.91億元，投信則買超2,136.64億元，顯示外資撤出與內資承接的資金動向形成明顯對比。

對於後市，永豐投顧總經理黃柏棠認為，台股2027年企業獲利仍有25%至30%的成長空間，以16倍本益比估算，42,500點可視為支撐參考。康和證券投資總監廖繼弘則指出，45,000點附近的上升趨勢線暫時守住，半年線與年線仍維持上揚，短線可觀察指數是否出現技術指標正背離，作為研判底部的參考。

消息曝光後，PTT股板對政府基金加碼時機出現不同聲音。有人質疑「4萬護什麼盤？」、「太早了吧，破4萬再來不行嗎」，認為指數仍處高檔，不必急著投入資金；也有人擔心外資持續賣超，公股買盤恐淪為承接賣壓的對象，直言「半年線就在護，是在給外資送暖吧？= =」。

不過，也有留言認為，政府基金本來就有正常投資與委外代操機制，不能把所有買超都視為臨時護盤，更有人提醒「國家隊不等於國安基金，不要被坑了」。隨著台股跌破半年線、外資賣壓尚未明顯收斂，市場接下來將聚焦公股買盤能否延續，以及指數能否守住45,000點附近的技術支撐。

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