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股票蒸發數百萬性情大變！工程師男友從溫柔變暴躁 網急勸：快放生

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股票蒸發數百萬性情大變！工程師男友從溫柔變暴躁 網急勸：快放生

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友控訴工程師男友重押科技股慘賠近四成，情緒失控摔滑鼠，還將壓力發洩在她身上。聯合報系資料照
女網友控訴工程師男友重押科技股慘賠近四成，情緒失控摔滑鼠，還將壓力發洩在她身上。聯合報系資料照

一名女網友分享，工程師男友半年前重押科技股，當時股價一路上漲，男友不僅出手大方、對她溫柔體貼，還承諾獲利後要帶她到歐洲旅遊、買車。沒想到近來股市回檔，男友帳面虧損將近四成，整個人也變得暴躁易怒，甚至將投資壓力發洩在她身上，讓她不禁猶豫這段感情是否還要繼續？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「股票跌了快四成，男友整個人變得非常暴躁」為題，指出男友近兩個月的科技股從高點大幅下跌，每次看盤都臉色難看，平時只要她詢問晚餐要吃什麼，就可能遭到大聲斥責，甚至還曾因看到相關新聞而失控摔滑鼠。

這名女網友進一步表示，雖有試著溝通，希望男友不要把虧損情緒轉嫁到自己身上，卻反遭對方怒嗆已經蒸發數百萬元，指責她只會享受投資獲利帶來的好處，根本不能一起承受損失，讓她相當心寒，強調自己從未要求昂貴禮物，開始思考是否該結束這段關係？

貼文一出後，多數網友都勸她分手，紛紛表示「情商和財商好爛，一定建議放生」、「老實說股票大跌的時候，大家情緒都不好，但是像他這樣高度影響生活，波及他人的，根本不適合投資」、「往後一生還會一起遇到很多困難，如果每次遇到低潮就是這個狀態，恐怕行不通吧」、「不分妳一定會後悔，遇到危機處理事情態度就這樣了，以後你們遇到意見不合之類肯定更慘」、「他的抗壓跟情商很危險耶」、「幸好還只是男友，好好想想要不要繼續在一起吧」。

本站曾報導台股周五（30日）開低走低，一度下探至44,726點，暴跌1,642點，盤面上一片慘綠，殺的血流成河，投資人關心到底台股發生什麼事？該怎麼因應？證券分析師表示，主要是四大利空衝擊造成大盤重挫，由於是「大破季線」，「下周要迅速站回季線之上，否則整理時間恐加長」，現階段仍是保守觀望，靜待籌碼沉澱。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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