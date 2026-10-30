台股暴跌1156點卻回補空單！陳嘉偉親授放空實戰揭：AI灰犀牛危機

台股今日重挫1156點，盤中正式跌破半年線。分析師陳嘉偉在最新影音解盤中指出，以目前台股的歷史高檔位階來看，下跌1000多點在指數層面看似僅修正一小部分，但投資人手中持股卻感受強烈劇痛，核心關鍵在於過去指數主要由台積電、金融及塑化族群強撐，如今個股早已率先大幅破底。

陳嘉偉表示，歷次台股大規模空頭行情皆呈現「M頭」型態，無論是亞洲金融風暴、網路泡沫、金融海嘯或歐債危機均是如此。

加權指數自10月初創高以來，今天才剛摜破半年線，若依技術面回測前波低點39384點完成M頭型態，當前跌幅僅約整體的三分之一，投資人手中個股跌幅恐難以承受。他直言，日前指數縮量反彈939點僅是弱勢逃命波，昨日開高走低吞噬紅K後，今日電子股再度全面重挫，矽光子與被動元件法說會接連失靈，顯示多頭格局早已瓦解。

針對空頭操作策略，陳嘉偉今日於盤中11點43分帶領會員回補部分空單。他以「放空實戰教學」說明，空頭走勢具備：

初跌段（利多出盡跌破重要均線） 主跌段（利空乍現） 末跌段（全面恐慌連日跌停） 三階段

目前市場正處於初跌段。與做多單向噴出不同，空頭下跌走勢呈鋸齒狀震盪，往往在重挫一段後出現弱勢反彈，因此操作上必須採取「空、補、空、補」的波段循環：

單一波段獲利達30%左右即先獲利回補，避免資金卡在反彈期。 回補資金可轉向其他剛從高檔轉弱的個股接棒放空。 待原標的弱勢反彈遭遇均線反壓，再行進場放空。

陳嘉偉透露，今日趁大跌已回補約一半資金的空單部位，包含跌幅達36%的聯電、跌幅35%的旺宏，以及華邦電、南亞科、愛普*、中美晶與環球晶等記憶體及半導體股，目的在於保留資金實力，待下週大盤出現技術性反彈時再度逢高布空。

在總體環境部分，陳嘉偉直言「黑天鵝是假的，灰犀牛才是真的」。過去如疫情或關稅等突發事件多屬市場修正後的反彈買點；但本次AI泡沫則是眾所皆知卻被忽視的「灰犀牛」。

他分析，如同過往電力、鐵路、網路等科技革命，產業初期在4年大漲後往往伴隨2年的估值崩盤；當前科技巨頭透過互相投資形成「循環融資」，宛如赤壁之戰的連環船，一旦Meta、Alphabet等企業因資本支出過高、自由現金流惡化且借貸成本拉高而被迫縮減投資，整條產業鏈將面臨全面連鎖衝擊。

針對後市推估，陳嘉偉點出台積電今日不僅季線下彎，更跌破半年線且融資維持高檔。若以歷史修正幅度推演，即便僅比照川普關稅時期的「黑天鵝」模式修正32.6%，台股年線對稱跌幅目標約在33678點；若以「灰犀牛」實質泡沫破裂、比照俄烏戰爭時期46.2%的修正幅度推估，指數將一路下探五年線位置26882點。

他總結，下週即將進入10月營收公布期，當前大盤僅屬初跌段，空頭大屠殺才剛揭開序幕。

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