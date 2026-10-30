台股跌完準備大反攻！陳龍揭科技巨頭負現金流真相 揭3大看多理由
美股科技巨頭財報接連引發市場恐慌，Alphabet與亞馬遜負現金流擴大、邁威爾（Marvell）擬收購盧門特姆（Lumentum）引發舉債疑慮，加上英特爾（Intel）盤後暴跌23%，利空夾擊亞股與台股。
對此，分析師陳龍在最新解盤影音中指出，市場再度放大檢視「負現金流與借錢」，只是三個月前的鬼故事重演，卻忽略雲端業務高成長的本質；他認為，非理性殺盤已接近尾聲，台股回測反而是迎接主升段大反攻的關鍵買點。
陳龍表示，台股早盤一度出現恐慌性賣壓，跌幅約2.3%至2.49%，但相較英特爾重挫23%衝擊美、日、韓半導體族群，台積電僅下跌1.86%，封測龍頭日月光更從盤中一度重挫近9%，收斂至約2%，展現台廠基本面的防禦力，宛如「沙漠中的綠洲」。
針對科技巨頭負現金流、擴大舉債引發AI泡沫疑慮，陳龍認為市場解讀並不合理。他指出，企業預期未來2至3年將迎來龐大獲利，提前投入資本支出是正常過程，如同家庭為子女未來留學而減少日常娛樂開銷。
科技巨頭過去是傳統網路時代的「現金奶牛」，如今積極布局下一代AI，建設初期現金流轉負、暫停股票回購並不代表經營衰退。
他並引用甲骨文投資人日的說法，指出公司預期擴大資本支出後，至2029年現金流將轉正，反映資料中心先投入、後回收的商業模式。
陳龍進一步比較當前市場與2000年網路泡沫的差異。他指出，當年聯準會大幅升息至7%，那斯達克指數從千點狂飆至5000點，市場充滿投機狂熱；反觀如今，油價、地緣政治與美國大選等不確定因素，使資金態度偏向保守，難以與當年泡沫相提並論。
他預期，隨著美國大選落幕，觀望資金有望在11月重新進場，加上融資籌碼經過清洗，指數底部可望逐步墊高。
陳龍強調，AI工業革命才剛起步，算力需求就像百年前的電力革命，隨著應用普及，用電量與Token消耗將持續增加；他並提及微軟推動AI代理應用、Anthropic籌備上市籌資，以及富邦人壽拍板投入285億元布局算力，認為全球主權AI與資料中心建設需求仍在擴張。
陳龍認為，即使科技巨頭因大舉投資而出現負現金流，資本支出仍持續擴大，相關訂單也將繼續挹注台灣供應鏈。
在AI長期需求未改變的前提下，他維持台股景氣長線看多的立場，並提醒投資人，不必因短期市場恐慌而忽略企業基本面與產業成長趨勢。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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